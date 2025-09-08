РФ втричі активніше проводить диверсії проти критичної інфраструктури Європи з 2023 року
РФ втричі активніше проводить диверсії проти критичної інфраструктури Європи з 2023 року

Джерело:  Radio Prague International

Старший директор відділу внутрішньої безпеки МВС Чехії Ян Падьоурек заявив, що кількість диверсій у Європі, спрямованих на критичну інфраструктуру, з 2023 року майже потроїлася.

Головні тези:

  • З 2023 року Росія активізувала диверсії у Європі проти критичної інфраструктури.
  • Диверсії від терористичних актів до підтоплення підводних кабелів - особливості дій РФ.
  • Спільна відповідальність за безпеку: ключові стовпи безпечної держави та суспільства.

Росія активізувала диверсії у Європі: що відомо

За словами Падьоурека, диверсії, які здійснюються в Європі, суттєво відрізняються за своїм характером — від терористичних актів і підпалів до пошкодження підводних кабелів, глушіння сигналів GPS та провокацій проти меншин із метою розпалювання конфліктів, що супроводжуються насильством.

Він додав, що з цього приводу Чеська Республіка має "не лише оборонятися, реагуючи на атаки, а й активно зміцнювати свою стійкість".

Падьоурек зазначив, що стійкість у протистоянні атакам полягає не лише у роботі силових структур та введенні заходів безпеки.

Наша готовність визначатиметься не лише технічною та структурною, а й цивільною та людською готовністю, — підкреслив він, виступаючи на конференції "Внутрішня безпека та міцність держави", яка відбулася 8 вересня у нижній палаті чеського парламенту.

За його словами, інвестиції у стійкість та безпеку нині — це не питання вибору, а необхідність.

Безпека — наша спільна відповідальність. Загальна безпека базується на трьох стовпах: безпечна держава, стійке суспільство та підготовка кожної окремої людини.

Падьоурек зазначив, що відповідальність за безпеку не може лежати виключно на державних структурах — у її забезпеченні має брати участь кожен.

