РФ втричі активніше проводить диверсії проти критичної інфраструктури Європи з 2023 року

Старший директор відділу внутрішньої безпеки МВС Чехії Ян Падьоурек заявив, що кількість диверсій у Європі, спрямованих на критичну інфраструктуру, з 2023 року майже потроїлася.
Головні тези:
- З 2023 року Росія активізувала диверсії у Європі проти критичної інфраструктури.
- Диверсії від терористичних актів до підтоплення підводних кабелів - особливості дій РФ.
- Спільна відповідальність за безпеку: ключові стовпи безпечної держави та суспільства.
Росія активізувала диверсії у Європі: що відомо
За словами Падьоурека, диверсії, які здійснюються в Європі, суттєво відрізняються за своїм характером — від терористичних актів і підпалів до пошкодження підводних кабелів, глушіння сигналів GPS та провокацій проти меншин із метою розпалювання конфліктів, що супроводжуються насильством.
Він додав, що з цього приводу Чеська Республіка має "не лише оборонятися, реагуючи на атаки, а й активно зміцнювати свою стійкість".
Падьоурек зазначив, що стійкість у протистоянні атакам полягає не лише у роботі силових структур та введенні заходів безпеки.
За його словами, інвестиції у стійкість та безпеку нині — це не питання вибору, а необхідність.
Безпека — наша спільна відповідальність. Загальна безпека базується на трьох стовпах: безпечна держава, стійке суспільство та підготовка кожної окремої людини.
Падьоурек зазначив, що відповідальність за безпеку не може лежати виключно на державних структурах — у її забезпеченні має брати участь кожен.
