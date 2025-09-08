РФ втрое активнее проводит диверсии против критической инфраструктуры Европы с 2023 года
РФ втрое активнее проводит диверсии против критической инфраструктуры Европы с 2023 года

Россия
Источник:  Radio Prague International

Старший директор отдела внутренней безопасности МВД Чехии Ян Падеурек заявил, что количество диверсий в Европе, направленных на критическую инфраструктуру, с 2023 года почти утроилось.

Главные тезисы

  • С 2023 года Россия активизировала диверсии против критической инфраструктуры Европы.
  • Действия РФ включают террористические акты, поджоги, повреждение подводных кабелей и другие провокации.
  • Старший директор отдела внутренней безопасности МВД Чехии подчеркнул необходимость укрепления устойчивости и безопасности государства.

Россия активизировала диверсии в Европе: что известно

По словам Падёурека, диверсии, которые осуществляются в Европе, существенно отличаются по своему характеру — от террористических актов и поджогов до повреждения подводных кабелей, глушения сигналов GPS и провокаций против меньшинств с целью разжигания конфликтов, сопровождающихся насилием.

Он добавил, что на этот счет Чешская Республика должна "не только обороняться, реагируя на атаки, но и активно укреплять свою устойчивость".

Падеурек отметил, что устойчивость в противостоянии атакам заключается не только в работе силовых структур и введении мер безопасности.

Наша готовность будет определяться не только технической и структурной, но и гражданской и человеческой готовностью, подчеркнул он, выступая на конференции "Внутренняя безопасность и прочность государства", которая состоялась 8 сентября в нижней палате чешского парламента.

По его словам, инвестиции в устойчивость и безопасность сейчас — это не вопрос выбора, а необходимость.

Безопасность — наша общая ответственность. Общая безопасность базируется на трех столбах: безопасное государство, устойчивое общество и подготовка каждого человека.

Падеурек отметил, что ответственность за безопасность не может лежать исключительно на государственных структурах — в ее обеспечении должен участвовать каждый.

