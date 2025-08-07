Военнослужащий армии США получил подозрение в шпионаже в пользу России
Военнослужащий армии США получил подозрение в шпионаже в пользу России

United States Attorney's Office
шпион
В Техасе задержан военнослужащий с базы Форт-Блисс за попытку передать министерству обороны России конфиденциальную информацию о танке M1A2 Abrams, другую бронированную машину и военные операции.

Главные тезисы

  • Военнослужащий из США пытался передать конфиденциальную информацию о танке и другой бронированной технике в Министерство обороны России.
  • Фигурант имел допуск к информации уровня “совершенно секретно” и предполагал, что передает информацию представителю российского правительства.
  • 22-летний военнослужащий направлял оборонную информацию в Министерство обороны РФ с мая 2025 года, арестован в августе.

В США задержали военного за шпионаж в пользу РФ

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Отмечается, что 22-летнему Тейлору Адаму Ли выдвинули уголовные обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию о национальной обороне и в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.

Согласно судебным документам, фигурант имеет допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

Приблизительно с мая 2025 года Ли пытался подтвердить свои полномочия в армии США и направлять оборонную информацию в Министерство обороны России. В июне 2025 года он якобы передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащем экспортному контролю.

В июле, во время личной встречи с человеком, которого он считал представителем российского правительства, Ли предположительно передал ему SD-карту. На ней содержались документы и информация о M1A2 Abrams, другой бронированной боевой машине, используемой американскими вооруженными силами, и боевых операциях.

Также Ли обсуждал получение и передачу российскому правительству конкретного оборудования, находящегося внутри танка M1A2 Abrams. 31 июля 2025 года он доставил то, что, вероятно, было этим оборудованием, в хранилище в Эль-Пасо. После этого Ли направил сообщение лицу, считавшемуся представителем российского правительства, с текстом: "Миссия выполнена".

Ли был арестован 6 августа утром и в тот же день впервые предстал перед федеральным судом.

