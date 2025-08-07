Військовослужбовець армії США отримав підозру у шпигунстві на користь Росії

У Техасі затримали військовослужбовця з бази Форт-Блісс за спробу передати міністерству оборони Росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams, іншу броньовану машину та військові операції.
Головні тези:
- 22-річному військовослужбовцю з бази Форт-Блісс висунули кримінальні обвинувачення у шпіонажі на користь Росії.
- Лі намагався передати конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams і іншу броньовану техніку до Міністерства оборони РФ.
- Фігурант має допуск до цілком таємної інформації та намагався передати її людині, яку вважав представником російського уряду.
У США затримали військового за шпигунство на користь РФ
Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.
Зазначається, що 22-річному Тейлору Адаму Лі висунули кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.
Згідно із судовими документами, фігурант має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.
У липні, під час особистої зустрічі з людиною, яку він вважав представником російського уряду, Лі ймовірно передав їй SD-картку. На ній містилися документи та інформація про M1A2 Abrams, іншу броньовану бойову машину, що використовується американськими збройними силами, та бойові операції.
Також Лі обговорював отримання та передачу російському уряду конкретного обладнання, що знаходиться всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року він доставив те, що ймовірно було цим обладнанням, до сховища в Ель-Пасо. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку вважав представником російського уряду, з текстом: "Місія виконана".
Лі був заарештований 6 серпня вранці і того ж дня вперше постав перед федеральним судом.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-