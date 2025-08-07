Військовослужбовець армії США отримав підозру у шпигунстві на користь Росії
Військовослужбовець армії США отримав підозру у шпигунстві на користь Росії

United States Attorney's Office
шпигун
Read in English

У Техасі затримали військовослужбовця з бази Форт-Блісс за спробу передати міністерству оборони Росії конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams, іншу броньовану машину та військові операції.

Головні тези:

  • 22-річному військовослужбовцю з бази Форт-Блісс висунули кримінальні обвинувачення у шпіонажі на користь Росії.
  • Лі намагався передати конфіденційну інформацію про танк M1A2 Abrams і іншу броньовану техніку до Міністерства оборони РФ.
  • Фігурант має допуск до цілком таємної інформації та намагався передати її людині, яку вважав представником російського уряду.

У США затримали військового за шпигунство на користь РФ

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

Зазначається, що 22-річному Тейлору Адаму Лі висунули кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони, та у спробі експорту контрольованих технічних даних без ліцензії.

Згідно із судовими документами, фігурант має допуск до інформації рівня "цілком таємно" і доступ до чутливої інформації обмеженого розповсюдження.

Приблизно з травня 2025 року Лі намагався підтвердити свої повноваження в армії США та надсилати оборонну інформацію до Міністерства оборони Росії. У червні 2025 року він нібито передав онлайн технічну інформацію про танк M1A2 Abrams, що підлягає експортному контролю.

У липні, під час особистої зустрічі з людиною, яку він вважав представником російського уряду, Лі ймовірно передав їй SD-картку. На ній містилися документи та інформація про M1A2 Abrams, іншу броньовану бойову машину, що використовується американськими збройними силами, та бойові операції.

Також Лі обговорював отримання та передачу російському уряду конкретного обладнання, що знаходиться всередині танка M1A2 Abrams. 31 липня 2025 року він доставив те, що ймовірно було цим обладнанням, до сховища в Ель-Пасо. Після цього Лі надіслав повідомлення особі, яку вважав представником російського уряду, з текстом: "Місія виконана".

Лі був заарештований 6 серпня вранці і того ж дня вперше постав перед федеральним судом.

