У Польщі затримали ще одного російського шпигуна
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У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

Польща
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У Польщі 1 серпня відправили під варту на три місяці чоловіка, якому інкримінують шпигунство проти Варшави та її союзників.

Головні тези:

  • У Польщі затримали російського шпигуна, якого обвинувачують у шпигунстві проти Варшави та її союзників.
  • Затриманий шпигун - кадровий офіцер військової розвідки, який проводив розвідувальну діяльність проти безпеки Польщі та військових структур союзників.
  • Рішенням суду чоловіка взяли під варту на три місяці після пред'явлення звинувачень прокуратурою Польщі.

Російський шпигун опинився під арештом у Польщі

Про це повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк.

За словами Семоняка, ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали "громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР".

Це кадровий офіцер військової розвідки, який вів розвідувальну діяльність, спрямовану проти безпеки Польщі та військових структур союзників.

Рішенням суду чоловіка взяли під варту на три місяці після того, як прокуратура Польщі оголосила йому звинувачення, додав міністр-координатор.

Раніше цього тижня стало відомо про затримання в Польщі 27-річного колумбійця, який діяв в інтересах російської розвідки та стоїть за двома підпалами будівельних складів у Варшаві та Радомі у 2024 році.

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