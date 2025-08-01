У Польщі затримали ще одного російського шпигуна

У Польщі 1 серпня відправили під варту на три місяці чоловіка, якому інкримінують шпигунство проти Варшави та її союзників.

Російський шпигун опинився під арештом у Польщі

Про це повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк.

За словами Семоняка, ще в середу співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали "громадянина однієї з азійських країн, що виникли після розпаду СРСР".

Це кадровий офіцер військової розвідки, який вів розвідувальну діяльність, спрямовану проти безпеки Польщі та військових структур союзників.

Рішенням суду чоловіка взяли під варту на три місяці після того, як прокуратура Польщі оголосила йому звинувачення, додав міністр-координатор.

W środę funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela jednego z państw azjatyckich powstałych po upadku ZSRS. To kadrowy oficer wywiadu wojskowego, który prowadził działalność wywiadowczą godzącą w bezpieczeństwo RP i wojskowych struktur sojuszniczych. Prokuratura Krajowa przedstawiła… https://t.co/30v4SKVETg — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) August 1, 2025

Раніше цього тижня стало відомо про затримання в Польщі 27-річного колумбійця, який діяв в інтересах російської розвідки та стоїть за двома підпалами будівельних складів у Варшаві та Радомі у 2024 році.