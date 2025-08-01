В Польше задержан еще один российский шпион

В Польше 1 августа отправили под стражу на три месяца мужчину, которому инкриминируют шпионаж против Варшавы и ее союзников.

Российский шпион оказался под арестом в Польше

Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

По словам Семоняка, еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали "гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР".

Это кадровый офицер военной разведки, ведущий разведывательную деятельность, направленную против безопасности Польши и военных структур союзников.

Решением суда мужчину взяли под стражу на три месяца после того, как прокуратура Польши объявила ему обвинения, добавил министр-координатор.

W środę funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela jednego z państw azjatyckich powstałych po upadku ZSRS. To kadrowy oficer wywiadu wojskowego, który prowadził działalność wywiadowczą godzącą w bezpieczeństwo RP i wojskowych struktur sojuszniczych. Prokuratura Krajowa przedstawiła… https://t.co/30v4SKVETg — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) August 1, 2025

Ранее на этой неделе стало известно о задержании в Польше 27-летнего колумбийца, действовавшего в интересах российской разведки и стоящего за двумя поджогами строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году.