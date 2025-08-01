В Польше задержан еще один российский шпион

В Польше 1 августа отправили под стражу на три месяца мужчину, которому инкриминируют шпионаж против Варшавы и ее союзников.
Главные тезисы
- Российский шпион был задержан в Польше и направлен под стражу на три месяца по обвинениям в шпионаже против Варшавы и ее союзников.
- Задержанный шпион оказался кадровым офицером военной разведки, занимавшимся разведывательной деятельностью против безопасности Польши и военных структур союзников.
- Польская прокуратура предъявила обвинения задержанному шпиону, а суд взял его под стражу после рассмотрения дела.
Российский шпион оказался под арестом в Польше
Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.
По словам Семоняка, еще в среду сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали "гражданина одной из азиатских стран, возникших после распада СССР".
Это кадровый офицер военной разведки, ведущий разведывательную деятельность, направленную против безопасности Польши и военных структур союзников.
Решением суда мужчину взяли под стражу на три месяца после того, как прокуратура Польши объявила ему обвинения, добавил министр-координатор.
W środę funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela jednego z państw azjatyckich powstałych po upadku ZSRS. To kadrowy oficer wywiadu wojskowego, który prowadził działalność wywiadowczą godzącą w bezpieczeństwo RP i wojskowych struktur sojuszniczych. Prokuratura Krajowa przedstawiła… https://t.co/30v4SKVETg— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) August 1, 2025
Ранее на этой неделе стало известно о задержании в Польше 27-летнего колумбийца, действовавшего в интересах российской разведки и стоящего за двумя поджогами строительных складов в Варшаве и Радоме в 2024 году.
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