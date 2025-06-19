"Проект Лахта". Масштабная сеть российских шпионов действовала в Аргентине
Категория
Мир
Дата публикации

"Проект Лахта". Масштабная сеть российских шпионов действовала в Аргентине

Аргентина
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Источник:  Укринформ

Национальная разведывательная служба Аргентины (SIDE) обнаружила шпионскую группу россиян, проживавших в стране и в сотрудничестве с аргентинцами занимавшихся созданием сети влияния в пользу Москвы.

Главные тезисы

  • Расследование выявило масштабную шпионскую сеть российских агентов в Аргентине, занимавшихся дезинформационными кампаниями.
  • La Compañía, связанная с Проектом Лахта, финансированная Евгением Пригожиным, занималась манипулированием общественным мнением в пользу России.
  • Шпионская группа, работавшая в Аргентине, участвовала в создании и распространении контента в соцсетях, и влияла на деятельность местных организаций.

Масштабная сеть российских шпионов действовала в Аргентине

Расследование касается организации под названием La Compañía, которую связывают с погибшим Евгением Пригожиным, и с так называемым Проектом Лахта, известным своими глобальными дезинформационными кампаниями.

По словам представителя президента Аргентины Мануэль Адорни, шпионская группа связана с геополитическими интересами Кремля, занималась дезинформацией и манипулированием общественным мнением.

Основной задачей ячейки было проведение кампаний по дезинформации и влиянию, направленным против Аргентины. Участники группы также занимались созданием и распространением контента в соцсетях, а также пытались влиять на деятельность местных организаций, фондов и неправительственных структур.

Целью La Compañía является формирование группы лиц, лояльных интересам России, — заявил Адорни.

В этой схеме, как утверждают аргентинские спецслужбы, принимал участие гражданин России Лев Андряшвили, проживающий в Аргентине. Он отвечал за финансирование сети и установление связей с местными активистами. Его соратницей выступала супруга, Ирина Яковенко, также гражданка России и резидент Аргентины.

Расследование продолжается, и, как сообщается, не исключено, что к нему могут быть причастны другие лица.

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