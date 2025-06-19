"Проєкт Лахта". Масштабна мережа російських шпигунів діяла в Аргентині

Національна розвідувальна служба Аргентини (SIDE) виявила шпигунську групу росіян, які проживали в країні і у співпраці з аргентинцями займалися створенням мережі впливу на користь Москви.

Масштабна мережа російських шпигунів діяла в Аргентині

Розслідування стосується організації під назвою «La Compañía», яку пов'язують з загиблим Євгеном Пригожиним, та із так званим «Проєктом Лахта», відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.

За словами речника президента Аргентини Мануель Адорні, шпигунська група пов'язана з геополітичними інтересами Кремля, займалася дезінформацією та маніпулюванням громадською думкою.

Основним завданням осередку було проведення кампаній з дезінформації та впливу, спрямованих проти Аргентини. Учасники групи також займалися створенням та розповсюдженням контенту в соцмережах, а також намагалися впливати на діяльність місцевих громадських організацій, фондів та неурядових структур.

Метою La Compañía є формування групи осіб, лояльних до інтересів Росії, — заявив Адорні. Поширити

У цій схемі, як стверджують аргентинські спецслужби, брав участь громадянин Росії Лев Андряшвілі, який мешкає в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення зв'язків із місцевими активістами. Його соратницею виступала дружина, Ірина Яковенко, також громадянка Росії та резидент Аргентини.