"Проєкт Лахта". Масштабна мережа російських шпигунів діяла в Аргентині

Національна розвідувальна служба Аргентини (SIDE) виявила шпигунську групу росіян, які проживали в країні і у співпраці з аргентинцями займалися створенням мережі впливу на користь Москви.
Головні тези:
- Національна розвідувальна служба Аргентини розкрила масштабну шпигунську мережу росіян в країні.
- Російські агенти співпрацювали з аргентинцями та створювали мережу впливу на користь Москви.
- Організація під назвою La Compañía, пов'язана з Проєктом Лахта, фінансована Євгеном Пригожиним, працювала над дезінформаційними кампаніями та маніпулюванням громадською думкою в Аргентині.
Масштабна мережа російських шпигунів діяла в Аргентині
Розслідування стосується організації під назвою «La Compañía», яку пов'язують з загиблим Євгеном Пригожиним, та із так званим «Проєктом Лахта», відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями.
За словами речника президента Аргентини Мануель Адорні, шпигунська група пов'язана з геополітичними інтересами Кремля, займалася дезінформацією та маніпулюванням громадською думкою.
Основним завданням осередку було проведення кампаній з дезінформації та впливу, спрямованих проти Аргентини. Учасники групи також займалися створенням та розповсюдженням контенту в соцмережах, а також намагалися впливати на діяльність місцевих громадських організацій, фондів та неурядових структур.
У цій схемі, як стверджують аргентинські спецслужби, брав участь громадянин Росії Лев Андряшвілі, який мешкає в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення зв'язків із місцевими активістами. Його соратницею виступала дружина, Ірина Яковенко, також громадянка Росії та резидент Аргентини.
Наразі розслідування триває, і, як повідомляється, не виключено, що до нього можуть бути причетні інші особи.
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