ВСУ ликвидировали еще 990 солдат РФ и 29 артиллерийских систем
Украина
ВСУ ликвидировали еще 990 солдат РФ и 29 артиллерийских систем

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 сентября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.

  • Начался 1295-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего 9 сентября на фронте произошло 200 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 091 000 (+990) человек,

  • танков — 11 172 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 262 (+1) ед,

  • артиллерийских систем — 32 606 (+29) ед,

  • РСЗО — 1 483 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 57 851 (+347) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 61 290 (+83) ед,

  • специальной техники — 3 964 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы.

Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.

