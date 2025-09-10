ВСУ ликвидировали еще 990 солдат РФ и 29 артиллерийских систем

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1295-й день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего 9 сентября на фронте произошло 200 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 10 сентября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 091 000 (+990) человек,
танков — 11 172 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 23 262 (+1) ед,
артиллерийских систем — 32 606 (+29) ед,
РСЗО — 1 483 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 57 851 (+347) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 61 290 (+83) ед,
специальной техники — 3 964 (+1) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы.
Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.
