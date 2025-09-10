ВСУ ликвидировали еще 990 солдат РФ и 29 артиллерийских систем

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 10 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 091 000 (+990) человек,

танков — 11 172 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 23 262 (+1) ед,

артиллерийских систем — 32 606 (+29) ед,

РСЗО — 1 483 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 57 851 (+347) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 61 290 (+83) ед,

специальной техники — 3 964 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применил семь ракет и сбросил 93 управляемые бомбы.

Кроме того, было привлечено для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.