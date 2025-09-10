ЗСУ ліквідували ще 990 солдатів РФ і 29 артилерійських систем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували ще 990 солдатів РФ і 29 артилерійських систем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1295 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом 9 вересня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 10 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 091 000 (+990) осіб,

  • танків — 11 172 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 23 262 (+1) од,

  • артилерійських систем — 32 606 (+29) од,

  • РСЗВ — 1 483 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 57 851 (+347) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61 290 (+83) од,

  • спеціальної техніки — 3 964 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби.

Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Остання крапля". Путін публічно принизив Трампа та його дружину Меланію
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії
Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області — є загиблий та поранені
ДСНС України
Наслідки масованої атаки РФ на Україну 9-10 вересня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?