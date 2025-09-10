ЗСУ ліквідували ще 990 солдатів РФ і 29 артилерійських систем

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1295 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом 9 вересня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 091 000 (+990) осіб,
танків — 11 172 (+3) од,
бойових броньованих машин — 23 262 (+1) од,
артилерійських систем — 32 606 (+29) од,
РСЗВ — 1 483 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 57 851 (+347) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 61 290 (+83) од,
спеціальної техніки — 3 964 (+1) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби.
Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню.
