Зеленський відреагував на вторгнення російських дронів у Польщу

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом ночі 9-10 вересня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Цього разу ворог використав близько 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під удари потрапили 15 наших областей. На цьому тлі Зеленський також прокоментував атаку російських дронів на Польщу.

Зеленський закликав світ не ігнорувати провокації Росії

Глава держави звернув увагу на те, що країна-агресорка завжди випробовує межі можливого.

Ба більше, вона залишається на новому рівні ескалації, якщо не зустрічає потужної відповіді.

Сьогодні був ще один ескалаційний крок — російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один «шахед», що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь.

Зеленський нагадав про те, що Росія завжди повинна відчути наслідки своїх дій.

Український лідер обурений, що надто довго вже триває санкційна пауза.

На переконання президента, відтермінування обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів.