Зеленський відреагував на вторгнення російських дронів у Польщу
Категорія
Світ
Дата публікації

Зеленський відреагував на вторгнення російських дронів у Польщу

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом ночі 9-10 вересня Росія здійснила нову масовану атаку на Україну. Цього разу ворог використав близько 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під удари потрапили 15 наших областей. На цьому тлі Зеленський також прокоментував атаку російських дронів на Польщу.

Головні тези:

  • Зеленський висловив занепокоєння після атаки російських дронів на Польщу.
  • Він закликав світ не ігнорувати провокації Росії та вводити нові потужні санкції.

Зеленський закликав світ не ігнорувати провокації Росії

Глава держави звернув увагу на те, що країна-агресорка завжди випробовує межі можливого.

Ба більше, вона залишається на новому рівні ескалації, якщо не зустрічає потужної відповіді.

Сьогодні був ще один ескалаційний крок — російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один «шахед», що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Вкрай небезпечний прецедент для Європи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь.

Зеленський нагадав про те, що Росія завжди повинна відчути наслідки своїх дій.

Український лідер обурений, що надто довго вже триває санкційна пауза.

На переконання президента, відтермінування обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів.

Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії
Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Житомирську, Вінницьку та Хмельницьку області — є загиблий та поранені
ДСНС України
Наслідки масованої атаки РФ на Україну 9-10 вересня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували ще 990 солдатів РФ і 29 артилерійських систем
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?