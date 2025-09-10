Вторжение российских дронов в Польшу. Что решили в НАТО

Руководство НАТО не рассматривает атаку российских дронов на территорию Польши ночью 10 сентября как нападение на страну-члена Альянса. Несмотря на то, что Вооруженные силы Польши официально заявили об "акте агрессии" со стороны России, блок не собирается каким-либо образом реагировать.

НАТО пока не собирается защищать Польшу

Как сообщает издание Onet, первоначальные данные указывают на то, что "инцидент в Польше был умышленным вторжением российских дронов".

Однако, что важно понимать, "НАТО не считает вторжение российских беспилотников на территорию Польши нападением".

С заявлением по этому поводу выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что в ночь на 10 сентября впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО.

Однако он заверил, что нет причин для паники.

Свою позицию озвучила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее убеждению, речь идет об умышленном и серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши.

Он призывает международное сообщество к мощному санкционному ответу на провокации России.