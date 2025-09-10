Российский дрон попал в дом на территории Польши — фото

Как сообщают польские СМИ, российский беспилотник попал в жилой дом в Выриках (Влодовский уезд) в Люблинском воеводстве. Повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории рядом.
Главные тезисы
- Мэр Володовского уезда подтвердил повреждение здания.
- Согласно последним данным, никто из гражданских не пострадал.
В Польше обнаружили повреждения после атаки РФ
Обломки российского беспилотника упали на жилой дом в селе Вырики.
Это подтвердил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине.
Под удары дронов попали крыша здания и припаркованный рядом автомобиль.
С заявлением по этому поводу выступил мэр Володовского уезда Мариуш Занько:
По словам местных жителей, они слышали взрыв, а также видели польские истребители.
