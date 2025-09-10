Российский дрон попал в дом на территории Польши — фото
Источник:  Polsat News

Как сообщают польские СМИ, российский беспилотник попал в жилой дом в Выриках (Влодовский уезд) в Люблинском воеводстве. Повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории рядом.

Главные тезисы

  • Мэр Володовского уезда подтвердил повреждение здания.
  • Согласно последним данным, никто из гражданских не пострадал.

Обломки российского беспилотника упали на жилой дом в селе Вырики.

Это подтвердил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине.

Никто не пострадал, — заявил представитель полиции.

Фото: polsatnews.pl

Под удары дронов попали крыша здания и припаркованный рядом автомобиль.

С заявлением по этому поводу выступил мэр Володовского уезда Мариуш Занько:

В селе Вырики произошел инцидент, когда был поврежден жилой дом. Мы еще не знаем чётких деталей; мы не знаем, был ли сам беспилотник, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки беспилотника, — объяснил он.

Фото: скриншот

По словам местных жителей, они слышали взрыв, а также видели польские истребители.

Ситуация достаточно сложная и тревожная, и среди жителей действительно существует большая обеспокоенность, — добавил мэр.

