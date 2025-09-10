ПВО обезвредило 413 из 458 целей во время массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредило 413 из 458 целей во время массированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - как отработала ПВО
Ночью 9-10 сентября российские захватчики нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. Для новой атаки враг использовал 458 средств воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Произошло попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.
  • По меньшей мере, 8 вражеских БпЛА атаковали Польшу.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

Для воздушного нападения враг использовал:

  • 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 250 из них — шахеды;

  • 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области — РФ, акватории Черного моря;

  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Воронежской области — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

  • 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов;

  • 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

Что важно понимать, по меньшей мере, 8 вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

