ПВО обезвредило 413 из 458 целей во время массированной атаки РФ

Ночью 9-10 сентября российские захватчики нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. Для новой атаки враг использовал 458 средств воздушного нападения.
Главные тезисы
- Произошло попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.
- По меньшей мере, 8 вражеских БпЛА атаковали Польшу.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
Для воздушного нападения враг использовал:
415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 250 из них — шахеды;
42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области — РФ, акватории Черного моря;
1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Воронежской области — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов;
27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.
Что важно понимать, по меньшей мере, 8 вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-