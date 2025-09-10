ППО знешкодила 413 із 458 цілей під час масованої атаки РФ

Протягом ночі 9-10 вересня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Для нової атаки ворог використав 458 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- Відбулося влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
- Щонайменше 8 ворожих БпЛА атакували Польщу.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Для повітряного нападу ворог використав:
415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 250 із них — шахеди;
42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області — РФ, акваторії Чорного моря;
1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;
27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).
Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
Що важливо розуміти, щонайменше 8 ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.
