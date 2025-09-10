ППО знешкодила 413 із 458 цілей під час масованої атаки РФ
Протягом ночі 9-10 вересня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Для нової атаки ворог використав 458 засобів повітряного нападу.

Головні тези:

  • Відбулося влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
  • Щонайменше 8 ворожих БпЛА атакували Польщу.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Для повітряного нападу ворог використав:

  • 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 250 із них — шахеди;

  • 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області — РФ, акваторії Чорного моря;

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

  • 386 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

  • 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Що важливо розуміти, щонайменше 8 ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

