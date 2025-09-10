Російський дрон влучив у будинок на території Польщі — фото

Як повідомляють польські ЗМІ, російський безпілотник поцілив в житловий будинок у Вириках (Влодавський повіт) у Люблінському воєводстві. Пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території поруч.
Головні тези:
- Мер Володавського повіту підтвердив пошкодження будівлі.
- Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних не постраждав.
У Польщі виявили пошкодження після атаки РФ
Уламки російського безпілотника впали на житловий будинок у селі Вирики.
Це підтвердив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.
Під удари дронів потрапили дах будівлі та автомобіль, припаркований поруч.
З заявою з цього приводу виступив мер Володавського повіту Маріуш Занько:
За словами місцевих мешканців вони чули вибух, а також бачили польські винищувачі.
