Російський дрон влучив у будинок на території Польщі — фото
Категорія
Події
Дата публікації

Російський дрон влучив у будинок на території Польщі — фото

У Польщі виявили пошкодження після атаки РФ
Джерело:  Polsat News

Як повідомляють польські ЗМІ, російський безпілотник поцілив в житловий будинок у Вириках (Влодавський повіт) у Люблінському воєводстві. Пошкоджено дах будівлі та автомобіль, припаркований на території поруч.

Головні тези:

  • Мер Володавського повіту підтвердив пошкодження будівлі.
  • Згідно з останніми даними, ніхто з цивільних не постраждав.

У Польщі виявили пошкодження після атаки РФ

Уламки російського безпілотника впали на житловий будинок у селі Вирики.

Це підтвердив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.

Ніхто не постраждав, — заявив речник поліції.

Фото: polsatnews.pl

Під удари дронів потрапили дах будівлі та автомобіль, припаркований поруч.

З заявою з цього приводу виступив мер Володавського повіту Маріуш Занько:

У селі Вирики стався інцидент, коли було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам безпілотник, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки безпілотника, — пояснив він.

Фото: скриншот

За словами місцевих мешканців вони чули вибух, а також бачили польські винищувачі.

Ситуація досить складна та тривожна, і серед мешканців справді існує велике занепокоєння, додав мер.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Збройні сили Польщі підтвердили акт агресії з боку Росії
Збройні сили Польщі відреагували на російську атаку
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський відреагував на вторгнення російських дронів у Польщу
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 413 із 458 цілей під час масованої атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?