Російський дрон влучив у будинок на території Польщі — фото

У селі Вирики стався інцидент, коли було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам безпілотник, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки безпілотника, — пояснив він.