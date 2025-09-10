Вторгнення російських дронів у Польщу. Що вирішили в НАТО

Керівництво НАТО не розглядає атаку російських дронів на територію Польщі вночі 10 вересня як напад на країну-члена Альянсу. Попри те, що Збройні сили Польщі офіційно заявили про “акт агресії” з боку Росії, блок не збирається якимось чином реагувати.

НАТО поки не збирається захищати Польщу

Як повідомляє видання Onet, початкові дані вказують на те, що "інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських дронів".

Однак, що важливо розуміти, "НАТО не вважає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі нападом".

З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що вночі 10 вересня уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО.

Проте він запевнив, що причин для паніки немає.

Свою позицію озвучила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

На її переконання, йдеться про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі.

Він закликає міжнародну спільноту до потужної санкційної відповіді на провокації Росії.