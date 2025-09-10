Польща задіює статтю 4 Договору про НАТО після атаки РФ

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що його країна звертається до союзників по НАТО. Головна мета — проведення консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.

Польща буде радитися з членами НАТО

Як зазначає Polsat News, стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що члени проводять спільні консультації.

Це відбувається лише в тому разі, що існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Консультації з союзниками набули характеру офіційного запиту про застосування статті 4 НАТО. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Він також чітко дав зрозуміти, стаття 4 — це лише початок.

Як виявилося, офіційна Варшава розраховує на значно більшу підтримку під час консультацій.

Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу, — наголосив Туск.

За його словами, наразі немає підстав стверджувати, що Польща опинилися у стані війни.

Але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні, — попередив прем'єр-міністр Польщі.

Він також підтвердив, що російські безпілотники, які порушили повітряний простір його країни, вперше прилетіли безпосередньо з території Білорусі.