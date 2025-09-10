Польща задіює статтю 4 Договору про НАТО після атаки РФ

Польський прем’єр Дональд Туск офіційно підтвердив, що його країна звертається до союзників по НАТО. Головна мета — проведення консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.
Головні тези:
- Туск вказав, що активація статті 4 – лише початок і очікує більшої підтримки під час консультацій.
- Ситуація вимагає посиленої уваги з боку міжнародної спільноти.
Польща буде радитися з членами НАТО
Як зазначає Polsat News, стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що члени проводять спільні консультації.
Це відбувається лише в тому разі, що існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.
Він також чітко дав зрозуміти, стаття 4 — це лише початок.
Як виявилося, офіційна Варшава розраховує на значно більшу підтримку під час консультацій.
За його словами, наразі немає підстав стверджувати, що Польща опинилися у стані війни.
Він також підтвердив, що російські безпілотники, які порушили повітряний простір його країни, вперше прилетіли безпосередньо з території Білорусі.
