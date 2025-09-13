США публично обвинили РФ в нарушении международного права

Соединенные Штаты Америки на заседании Совета Безопасности ООН официально объявили, что страна-агрессорка Россия нарушила международное право и Устав ООН после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.
Главные тезисы
- США ясно дали понять, что готовы защищать каждый дюйм территорий НАТО.
- Польша знает, что атака РФ была не ошибкой, а спланированной операцией.
США озвучили свои обвинения РФ
С заявлением по этому поводу выступила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.
По ее словам, США настроены "защищать каждый дюйм территории НАТО".
Ши обратила внимание на то, что армия РФ усилила бомбардировки Украины после встречи Дональда Трампа с диктатором Путиным на Аляске в рамках мирных переговоров по завершению войны.
Что важно понимать, именно Польша стала первой страной-членом НАТО, вынужденной открыть огонь во время войны России против Украины.
