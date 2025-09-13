США публично обвинили РФ в нарушении международного права

Соединенные Штаты Америки на заседании Совета Безопасности ООН официально объявили, что страна-агрессорка Россия нарушила международное право и Устав ООН после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

США озвучили свои обвинения РФ

С заявлением по этому поводу выступила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

По ее словам, США настроены "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства, — отметила американская дипломат. Поделиться

Ши обратила внимание на то, что армия РФ усилила бомбардировки Украины после встречи Дональда Трампа с диктатором Путиным на Аляске в рамках мирных переговоров по завершению войны.

Эти действия, включая нарушение воздушного пространства союзника США — намеренно или нет, — демонстрируют огромное неуважение к искренним усилиям США положить конец этой войне, — возмутилась она. Поделиться

Что важно понимать, именно Польша стала первой страной-членом НАТО, вынужденной открыть огонь во время войны России против Украины.