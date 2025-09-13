Украинские воины ликвидировали еще 950 российских оккупантов — инфографика

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1298-й день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 12 сентября на фронте произошло 183 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 13 сентября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 093 730 (+950) человек
танков — 11 181 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 23 267 (+1) ед.
артиллерийских систем — 32 707 (+39) ед.
РСЗО — 1 486 (+1) ед.
средств ПВО — 1 217 (+0)
самолетов — 422 (+0)
вертолетов — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 58 825 (+358)
крылатых ракет — 3 718 (+0)
кораблей/катеров — 28 (+0)
подводных лодок — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 61 512 (+109)
специальной техники — 3 964 (+0)
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 5206 обстрелов, из них 59 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.
