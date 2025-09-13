Украинские воины ликвидировали еще 950 российских оккупантов — инфографика

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект армии РФ.