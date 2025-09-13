Украинские воины ликвидировали еще 950 российских оккупантов — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали еще 950 российских оккупантов — инфографика

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1298-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 12 сентября на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 13 сентября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 093 730 (+950) человек

  • танков — 11 181 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 267 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 32 707 (+39) ед.

  • РСЗО — 1 486 (+1) ед.

  • средств ПВО — 1 217 (+0)

  • самолетов — 422 (+0)

  • вертолетов — 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 58 825 (+358)

  • крылатых ракет — 3 718 (+0)

  • кораблей/катеров — 28 (+0)

  • подводных лодок — 1 (+0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 61 512 (+109)

  • специальной техники — 3 964 (+0)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 81 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 5206 обстрелов, из них 59 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин боится собственной армии — инсайдеры раскрыли причину
Путин боится возвращения своих же солдат
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС выделяет 6 млрд евро на "Альянс дронов" для Украины
"Альянс дронов" для Украины - о чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США публично обвинили РФ в нарушении международного права
США озвучили свои обвинения РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?