ЕС выделяет 6 млрд евро на "Альянс дронов" для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении авансом 6 млрд евро кредита на производство беспилотников для Украины. Они помогут стране оградить гражданских и воинов от российских атак.
Главные тезисы
- Война дронов выходит на новый уровень, поэтому ЕС решил отреагировать.
- Деньги на это будут выделены в виде кредита из доходов от замороженных российских активов.
"Альянс дронов" для Украины — о чем идет речь
Глава ЕК обратила внимание на то, что именно на использование Украиной беспилотников приходится более двух третей потерь российской техники.
По мнению фон дер Ляен, речь идет не только о преимуществе на поле боя.
Фон дер Ляен призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия быстро догоняет при поддержке разработанных в Иране беспилотников типа "Шахед".
Более того, страна-агрессорка использует преимущества промышленного массового производства.
Как отметила фон дер Ляен, официальный Брюссель имеет возможность использовать свою индустриальную мощь, чтобы поддержать Украину в войне дронов.
