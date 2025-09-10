ЕС выделяет 6 млрд евро на "Альянс дронов" для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении авансом 6 млрд евро кредита на производство беспилотников для Украины. Они помогут стране оградить гражданских и воинов от российских атак.

"Альянс дронов" для Украины — о чем идет речь

Глава ЕК обратила внимание на то, что именно на использование Украиной беспилотников приходится более двух третей потерь российской техники.

По мнению фон дер Ляен, речь идет не только о преимуществе на поле боя.

Это напоминание о силе человеческой изобретательности в наших открытых обществах, — подчеркнула она. Поделиться

Фон дер Ляен призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия быстро догоняет при поддержке разработанных в Иране беспилотников типа "Шахед".

Более того, страна-агрессорка использует преимущества промышленного массового производства.

Таким образом, изобретательность помогла открыть двери для обороны Украины, но необработанная индустриальная мощь, с другой стороны, может угрожать закрыть ее. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Как отметила фон дер Ляен, официальный Брюссель имеет возможность использовать свою индустриальную мощь, чтобы поддержать Украину в войне дронов.