Венгрия предает Путина под давлением Евросоюза
Венгрия предает Путина под давлением Евросоюза

Венгрия начинает отдаляться от России
Источник:  Bloomberg

Команда венгерского лидера Виктора Орбана подписала 10-летнее соглашение о поставках газа с глобальной энергетической и нефтехимической компанией Shell. Что важно понимать, это серьезный шаг Венгрии к диверсификации и уменьшению зависимости от российских поставок.

Главные тезисы

  • Путин может лишиться венгерского рынка для сбыта российского газа.
  • Будапешт подтвердил, что намерен подписать и другие контракты.

Венгрия начинает отдаляться от России

Согласно последним данным, венгерские власти подписали контракт на 2 миллиарда кубометров газа, поставки которых начнутся уже в 2026 году.

С заявлением по этому поводу уже выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат официально подтвердил, что газ в его страну будет поступать через чешские и германские газопроводы.

Несмотря на то, что официальный Брюссель планирует прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей до конца 2027 года, Будапешт многократно высказывал возражения против этих планов.

Команда Орбана требовала в ЕС компенсировать государствам-членам усилия по диверсификации, однако все же принимает решение для поиска альтернатив.

Мы ведем переговоры еще по нескольким контрактам с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить, — заявил Сийярто.

На этом фоне Венгрия продолжает жаловаться, что действующий план ЕС по поэтапному отказу от импорта российской энергии продолжает представлять серьезный риск для ее энергетической безопасности.

Команда Орбана утверждает, что у страны нет достаточно трубопроводной инфраструктуры с других рынков, чтобы обеспечить нужные объемы.

