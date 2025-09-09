Венгрия предает Путина под давлением Евросоюза

Команда венгерского лидера Виктора Орбана подписала 10-летнее соглашение о поставках газа с глобальной энергетической и нефтехимической компанией Shell. Что важно понимать, это серьезный шаг Венгрии к диверсификации и уменьшению зависимости от российских поставок.

Венгрия начинает отдаляться от России

Согласно последним данным, венгерские власти подписали контракт на 2 миллиарда кубометров газа, поставки которых начнутся уже в 2026 году.

С заявлением по этому поводу уже выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат официально подтвердил, что газ в его страну будет поступать через чешские и германские газопроводы.

Несмотря на то, что официальный Брюссель планирует прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей до конца 2027 года, Будапешт многократно высказывал возражения против этих планов.

Команда Орбана требовала в ЕС компенсировать государствам-членам усилия по диверсификации, однако все же принимает решение для поиска альтернатив.

Мы ведем переговоры еще по нескольким контрактам с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить, — заявил Сийярто.

На этом фоне Венгрия продолжает жаловаться, что действующий план ЕС по поэтапному отказу от импорта российской энергии продолжает представлять серьезный риск для ее энергетической безопасности.