Угорщина зраджує Путіна під тиском Євросоюзу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорщина зраджує Путіна під тиском Євросоюзу

Орбан
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Команда угорського лідера Віктора Орбана підписала 10-річну угоду про постачання газу з глобальною енергетичною та нафтохімічною компанією Shell. Що важливо розуміти, це серйозний крок Угорщини до диверсифікації та зменшення залежності від російських постачань.

Головні тези:

  • Путін може втратити угорський ринок для збуту російського газу.
  • Будапешт підтвердив, що планує підписати й інші контракти.

Угорщина починає віддалятися від Росії

Згідно з останніми даними, угорська влада підписала контракт на 2 мільярди кубометрів газу, постачання яких розпочнеться уже в 2026 році.

З заявою з цього приводу уже виступив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Дипломат офіційно підтвердив, що газ до його країни буде надходити через чеські та німецькі газопроводи.

Попри те, що офіційний Брюссель планує припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до кінця 2027 року, Будапешт багато разів висловлював заперечення проти цих планів.

Команда Орбана вимагала в ЄС компенсувати державам-членам зусилля з диверсифікації, однак наразі все ж ухвалює рішення для пошуку альтернатив.

Ми ведемо переговори ще за кількома контрактами з іншими західними постачальниками, але поки що не готові їх оголосити, — заявив Сійярто.

На цьому тлі Угорщина продовжує скаржитися, що чинний план ЄС щодо поетапної відмови від імпорту російської енергії й далі становить серйозний ризик для її енергетичної безпеки.

Команда Орбана стверджує, що країна не має достатньо трубопровідної інфраструктури з інших ринків, аби забезпечити потрібні обсяги.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував
МЗС України
Сибіга
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні
Угорщина досі блокує вступ України в ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?