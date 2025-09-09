Угорщина зраджує Путіна під тиском Євросоюзу

Команда угорського лідера Віктора Орбана підписала 10-річну угоду про постачання газу з глобальною енергетичною та нафтохімічною компанією Shell. Що важливо розуміти, це серйозний крок Угорщини до диверсифікації та зменшення залежності від російських постачань.

Угорщина починає віддалятися від Росії

Згідно з останніми даними, угорська влада підписала контракт на 2 мільярди кубометрів газу, постачання яких розпочнеться уже в 2026 році.

З заявою з цього приводу уже виступив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Дипломат офіційно підтвердив, що газ до його країни буде надходити через чеські та німецькі газопроводи.

Попри те, що офіційний Брюссель планує припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до кінця 2027 року, Будапешт багато разів висловлював заперечення проти цих планів.

Команда Орбана вимагала в ЄС компенсувати державам-членам зусилля з диверсифікації, однак наразі все ж ухвалює рішення для пошуку альтернатив.

Ми ведемо переговори ще за кількома контрактами з іншими західними постачальниками, але поки що не готові їх оголосити, — заявив Сійярто. Поширити

На цьому тлі Угорщина продовжує скаржитися, що чинний план ЄС щодо поетапної відмови від імпорту російської енергії й далі становить серйозний ризик для її енергетичної безпеки.