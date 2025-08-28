Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував

МЗС України
Сибіга
Read in English

Угорщина заборонила в’їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді, який керував ударом по нафтопроводу "Дружба". Київ буде діяти дзеркально.

Головні тези:

  • Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС ЗСУ Роберту Бровді після удару по нафтопроводу “Дружба”.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга вказав, що Україна діятиме дзеркально на недружні дії Угорщини.

Україна відповість дзеркально на недружні дії Угорщини

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією сьогодні вранці, — це моральний занепад. Угорщина опинилася на хибному боці історії. Ми відповімо дзеркально.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Таку відповідь дав Сибіга на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Так, Сійярто 28 серпня заявив, нафтопровід "Дружба" має ключове значення для Угорщини.

Міністр зазначив, що країна розцінює удари України по нафтопроводу як "атаку на суверенітет", і пригрозив, що "жодна атака не залишиться без наслідків". Будапешт ухвалив рішення заборонити в’їзд на свою територію командиру української військової частини, яка нанесла удари по нафтопроводу.

Пізніше в уряді Угорщини підтвердили, що йдеться про Роберта "Мадяра" Бровді.

Останніми днями нафтопровід "Дружба" неодноразово зазнавав атак з боку України. Атака 21 серпня вивела з ладу нафтопровід на декілька днів завдяки влучанню по станції "Унеча". Втім, 28 серпня угорська нафтова компанія MOL повідомила, що постачання російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновилося після перебою.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто бідкається через зупинку нафтопроводу "Дружба" та звинувачує Україну
Сійярто
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині через натяк про нафтопровід "Дружба"
Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сибіга різко відповів на закиди Сійярто щодо нафтопроводу "Дружба"
Андрій Сибіга
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?