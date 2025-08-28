Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував

Міністр зазначив, що країна розцінює удари України по нафтопроводу як "атаку на суверенітет", і пригрозив, що "жодна атака не залишиться без наслідків". Будапешт ухвалив рішення заборонити в’їзд на свою територію командиру української військової частини, яка нанесла удари по нафтопроводу.