Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував

Угорщина заборонила в’їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді, який керував ударом по нафтопроводу "Дружба". Київ буде діяти дзеркально.
Головні тези:
- Угорщина заборонила в'їзд командувачу СБС ЗСУ Роберту Бровді після удару по нафтопроводу “Дружба”.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга вказав, що Україна діятиме дзеркально на недружні дії Угорщини.
Україна відповість дзеркально на недружні дії Угорщини
Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Таку відповідь дав Сибіга на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
Так, Сійярто 28 серпня заявив, нафтопровід "Дружба" має ключове значення для Угорщини.
Пізніше в уряді Угорщини підтвердили, що йдеться про Роберта "Мадяра" Бровді.
Останніми днями нафтопровід "Дружба" неодноразово зазнавав атак з боку України. Атака 21 серпня вивела з ладу нафтопровід на декілька днів завдяки влучанню по станції "Унеча". Втім, 28 серпня угорська нафтова компанія MOL повідомила, що постачання російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" відновилося після перебою.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-