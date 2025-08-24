Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" після його натяку, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.
Головні тези:
- Петер Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині через натяк про нафтопровід “Дружба”.
- Сійярто закликав Зеленського припинити погрози, які, на його думку, ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини.
Сійярто накинувся на Зеленського: що трапилося
Міністр заявив, що Зеленський нібито "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".
Він звинуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".
24 серпня президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.
22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
