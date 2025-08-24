Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині через натяк про нафтопровід "Дружба"
Категорія
Світ
Дата публікації

Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині через натяк про нафтопровід "Дружба"

Сійярто
Read in English
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" після його натяку, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

Головні тези:

  • Петер Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині через натяк про нафтопровід “Дружба”.
  • Сійярто закликав Зеленського припинити погрози, які, на його думку, ставлять під загрозу енергетичну безпеку Угорщини.

Сійярто накинувся на Зеленського: що трапилося

Міністр заявив, що Зеленський нібито "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".

Він звинуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".

Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

24 серпня президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.

22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто звинуватив Україну в загрозі енергетичній безпеці Угорщини
Сійярто
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Лишили Угорщину без нафти". Сійярто накинувся на Україну зі звинуваченнями
Сійярто
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто бідкається через зупинку нафтопроводу "Дружба" та звинувачує Україну
Сійярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?