Сійярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині через натяк про нафтопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині" після його натяку, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

Сійярто накинувся на Зеленського: що трапилося

Міністр заявив, що Зеленський нібито "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".

Він звинуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".

Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

24 серпня президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу. Поширити

22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".