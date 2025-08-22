Сійярто бідкається через зупинку нафтопроводу "Дружба" та звинувачує Україну
Сійярто бідкається через зупинку нафтопроводу "Дружба" та звинувачує Україну

Сійярто
Росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня.

Головні тези:

  • Внаслідок українського удару на нафтопровід “Дружба” Росії доведеться витратити не менше п'яти днів на відновлення транспортного маршруту.
  • Петер Сійярто звинувачує Україну відповідальність за атаку на нафтопровід, що призвела до припинення подачі нафти до Угорщини та Словаччини.
  • Угорщина сподівається на дії Європейської комісії та української сторони для відновлення транспортування нафти через нафтопровід “Дружба”.

Сійярто бідкається через атаку дронів по нафтопроводу "Дружба"

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Зокрема Сійярто каже, що він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба".

Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. Російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Сійярто додав, що сподівається на "заходи", які повинна вжити Європейська комісія та українська сторона, щоб постачання нафти до Угорщини знову стало можливим.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто поскаржилися Європейській комісії на українські удари по нафтоперекачувальній станції "Дружба". Адже через неї транспортують російську нафту до Угорщини та Словаччини.

21 серпня Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба зазнав втретє атаки за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено.

Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив Сійярто, зазначивши, що Угорщина має від ЄС такий самій рівень солідарності, який демонструє в інших питаннях.

