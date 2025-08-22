Сійярто бідкається через зупинку нафтопроводу "Дружба" та звинувачує Україну

Росії знадобиться не менше п'яти днів, щоб відремонтувати пошкодження на нафтопроводі "Дружба" після українського удару ввечері 21 серпня.

Сійярто бідкається через атаку дронів по нафтопроводу "Дружба"

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Зокрема Сійярто каже, що він та угорський прем'єр Віктор Орбан, мовляв, "цілий день" були на зв'язку через удар по нафтопроводу "Дружба". Поширити

Окрім того, Сійярто зізнався, що знову обговорював ситуацію із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

Зараз вони набагато серйозніші, ніж раніше, оскільки українці під час атаки, окрім безпілотників, використовували ракети. Російський колега запевнив нас, що вони намагаються якомога швидше відновити транспортний маршрут, але ці роботи точно триватимуть щонайменше п'ять днів. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Сійярто додав, що сподівається на "заходи", які повинна вжити Європейська комісія та українська сторона, щоб постачання нафти до Угорщини знову стало можливим.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто поскаржилися Європейській комісії на українські удари по нафтоперекачувальній станції "Дружба". Адже через неї транспортують російську нафту до Угорщини та Словаччини.

21 серпня Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба зазнав втретє атаки за короткий проміжок часу. Подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено.