"Лишили Угорщину без нафти". Сійярто накинувся на Україну зі звинуваченнями
Дата публікації

"Лишили Угорщину без нафти". Сійярто накинувся на Україну зі звинуваченнями

Сійярто
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення постачання нафти" до його країни.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у припиненні постачання нафти через атаку на нафтопровід, що веде до його країни.
  • Сійярто неодноразово висуває звинувачення Україні в ударах по інфраструктурі нафтопроводів, що призводить до порушень в постачанні нафти до Угорщини.

Сійярто накинувся на Україну зі звинуваченнями через російську нафту

18 серпня, Сійярто заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення постачання нафти до країни".

Угорський дипломат не вказав назву нафтопроводу, проте мова може йти про "Дружбу" — історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).

Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Цей останній напад на нашу енергетичну безпеку є обурливим і неприйнятним!

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Сійярто процитував заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який оголосив, що російські експерти працюють над "якнайшвидшим відновленням трансформаторної станції", необхідної для функціонування трубопроводу, а також поскаржився, що наразі невідомо, коли будуть відновлені постачання.

Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і все частіші напади України на нашу енергетичну безпеку також спрямовані на це.

Угорський дипломат заявив, що російсько-українська війна — "не війна" Угорщини, й наголосив, що його країна "хоче залишатися осторонь", поки при владі уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України.

