Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Міжнародний кримінальний суд "повністю втратив авторитет" після того, як МКС нещодавно звинуватили Угорщину в порушенні зобов’язань через відмову арештувати прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу.
Головні тези:
- МКС нещодавно звинуватили Угорщину у порушенні зобов’язань через відмову арештувати Нетаньягу.
- Угорщина рішуче виступила проти рішень та авторитету Міжнародного кримінального суду.
- Петер Сійярто стверджує, що політичні цілі та ідеології не повинні впливати на рішення міжнародних судових органів.
Сійярто накинувся на МКС через Нетаньягу
25 липня колегія суддів МКС повідомила про порушення Угорщиною вимог суду про арешт Нетаньягу під час його візиту до Будапешта у квітні.
Він заявив, що "політичні цілі та ідеології не мають місця в міжнародних судових органах".
Сійярто також звинуватив МКС у тому, що суд "остаточно відійшов від своєї первісної мети і перетворився на політичну організацію".
Однак, на нашу думку, міжнародні організації не можуть представляти політичні інтереси; навпаки, ці інституції повинні забезпечувати належну міжнародну платформу для переговорів між сторонами, що беруть участь у спорі.
Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня під час візиту Нетаньягу. Орбан раніше пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.
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