Сійярто накинувся на МКС через Нетаньягу — що відбувається
Категорія
Політика
Дата публікації

Сійярто накинувся на МКС через Нетаньягу — що відбувається

Сійярто
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Міжнародний кримінальний суд "повністю втратив авторитет" після того, як МКС нещодавно звинуватили Угорщину в порушенні зобов’язань через відмову арештувати прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу.

Головні тези:

  • МКС нещодавно звинуватили Угорщину у порушенні зобов’язань через відмову арештувати Нетаньягу.
  • Угорщина рішуче виступила проти рішень та авторитету Міжнародного кримінального суду.
  • Петер Сійярто стверджує, що політичні цілі та ідеології не повинні впливати на рішення міжнародних судових органів.

Сійярто накинувся на МКС через Нетаньягу

25 липня колегія суддів МКС повідомила про порушення Угорщиною вимог суду про арешт Нетаньягу під час його візиту до Будапешта у квітні.

Цим кроком Міжнародний кримінальний суд чітко дав зрозуміти, що він повністю втратив свій авторитет і що його рішення в основному мотивовані дрібною політичною помстою.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Він заявив, що "політичні цілі та ідеології не мають місця в міжнародних судових органах".

МКС ще раз підтвердив усі наші побоювання щодо неупередженості та політичної незалежності суду. Цей дріб'язковий і слабкий крок підтверджує лише одне: наше рішення про вихід було правильним.

Сійярто також звинуватив МКС у тому, що суд "остаточно відійшов від своєї первісної мети і перетворився на політичну організацію".

Однак, на нашу думку, міжнародні організації не можуть представляти політичні інтереси; навпаки, ці інституції повинні забезпечувати належну міжнародну платформу для переговорів між сторонами, що беруть участь у спорі.

Угорщина оголосила про наміри вийти з МКС на початку квітня під час візиту Нетаньягу. Орбан раніше пояснював рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість". У травні парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС.

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