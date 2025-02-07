Троянський кінь РФ. У Чехії спалахнув скандал через візит Сійярто

здійснив неанонсований візит до країни і провів зустріч з лідером найбільшої опозиційної партії ANO Андреєм Бабішем.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто потрапив під шквал критики у Чехії після того, як він

Сійярто спровокував скандал у Чехії

Що важливо розуміти, під час візиту угорський дипломат критикував владу країни, стверджуючи, що нинішній чеський уряд нібито не вважає хороші відносини між Будапештом та Прагою важливими.

На ці закиди одразу відреагував очільник уряду Чехії Петр Фіала, який поставив проросійського політика на місце.

Міністр закордонних справ Чехії, безумовно, не відвідує таємно інші країни, щоб критикувати їхні уряди і підтримувати опозицію. Я не вважаю це доречним, і це, безумовно, не є вираженням зусиль, спрямованих на зміцнення добрих відносин, — заявив Фіала. Поширити

За словами останнього, він дійсно пишається, що Чехія має уряд, який передусім дбає про інтереси власної країни, а не про інтереси сусідів.

На цьому тлі шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський припустив, що команда Віктора Орбана насправді не зацікавлена у добрих відносинах, коли його міністр закордонних справ таємно приїжджає до Чехії і навіть не інформує чеський уряд про свою поїздку.