Троянський кінь РФ. У Чехії спалахнув скандал через візит Сійярто

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто потрапив під шквал критики у Чехії після того, як він
здійснив неанонсований візит до країни і провів зустріч з лідером найбільшої опозиційної партії ANO Андреєм Бабішем.
Головні тези:
- Неочікуваний візит угорського міністра закордонних справ до Чехії спровокував гучний конфлікт.
- З заявою з цього приводу уже виступив очільник уряду Чехії Петр Фіала.
Сійярто спровокував скандал у Чехії
Що важливо розуміти, під час візиту угорський дипломат критикував владу країни, стверджуючи, що нинішній чеський уряд нібито не вважає хороші відносини між Будапештом та Прагою важливими.
На ці закиди одразу відреагував очільник уряду Чехії Петр Фіала, який поставив проросійського політика на місце.
За словами останнього, він дійсно пишається, що Чехія має уряд, який передусім дбає про інтереси власної країни, а не про інтереси сусідів.
На цьому тлі шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський припустив, що команда Віктора Орбана насправді не зацікавлена у добрих відносинах, коли його міністр закордонних справ таємно приїжджає до Чехії і навіть не інформує чеський уряд про свою поїздку.
А віцепрем'єр-міністр Властіміл Валек назвав Сійярто "троянським конем" Росії.
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