Троянський кінь РФ. У Чехії спалахнув скандал через візит Сійярто
Категорія
Світ
Дата публікації

Троянський кінь РФ. У Чехії спалахнув скандал через візит Сійярто

Петер Сійярто
Джерело:  CTK

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто потрапив під шквал критики у Чехії після того, як він

здійснив неанонсований візит до країни і провів зустріч з лідером найбільшої опозиційної партії ANO Андреєм Бабішем.

Головні тези:

  • Неочікуваний візит угорського міністра закордонних справ до Чехії спровокував гучний конфлікт.
  • З заявою з цього приводу уже виступив очільник уряду Чехії Петр Фіала.

Сійярто спровокував скандал у Чехії

Що важливо розуміти, під час візиту угорський дипломат критикував владу країни, стверджуючи, що нинішній чеський уряд нібито не вважає хороші відносини між Будапештом та Прагою важливими.

На ці закиди одразу відреагував очільник уряду Чехії Петр Фіала, який поставив проросійського політика на місце.

Міністр закордонних справ Чехії, безумовно, не відвідує таємно інші країни, щоб критикувати їхні уряди і підтримувати опозицію. Я не вважаю це доречним, і це, безумовно, не є вираженням зусиль, спрямованих на зміцнення добрих відносин, — заявив Фіала.

За словами останнього, він дійсно пишається, що Чехія має уряд, який передусім дбає про інтереси власної країни, а не про інтереси сусідів.

На цьому тлі шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський припустив, що команда Віктора Орбана насправді не зацікавлена у добрих відносинах, коли його міністр закордонних справ таємно приїжджає до Чехії і навіть не інформує чеський уряд про свою поїздку.

А віцепрем'єр-міністр Властіміл Валек назвав Сійярто "троянським конем" Росії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дитячі образи". Угорщина вперше відреагувала на жорстке рішення Польщі
Петер Сійярто
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина погодилась продовжити санкції проти РФ — але за однієї умови
Угорщина погодилась продовжити санкції проти РФ — але за однієї умови
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина підтримає санкції проти РФ за однієї умови
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?