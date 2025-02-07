Троянский конь РФ. В Чехии вспыхнул скандал из-за визита Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал под шквал критики в Чехии после того, как он

Сийярто спровоцировал скандал в Чехии

Что важно понимать, во время визита венгерский дипломат критиковал власти страны, утверждая, что нынешнее чешское правительство якобы не считает хорошие отношения между Будапештом и Прагой важными.

На эти упреки сразу отреагировал глава правительства Чехии Петр Фиала, который постпвил пророссийского политика на место.

Министр иностранных дел Чехии, безусловно, не тайно посещает другие страны, чтобы критиковать их правительства и поддерживать оппозицию. Я не считаю это уместным, и это, безусловно, не выражение усилий, направленных на укрепление хороших отношений, — заявил Фиала. Поделиться

По словам последнего, он действительно гордится, что у Чехии есть правительство, которое прежде всего заботится об интересах собственной страны, а не об интересах соседей.

На этом фоне шеф чешской дипломатии Ян Липовский предположил, что команда Виктора Орбана действительно не заинтересована в хороших отношениях, когда его министр иностранных дел тайно приезжает в Чехию и даже не информирует чешское правительство о своей поездке.