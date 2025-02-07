Троянский конь РФ. В Чехии вспыхнул скандал из-за визита Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал под шквал критики в Чехии после того, как он
совершил неанонсированный визит в страну и провел встречу с лидером крупнейшей оппозиционной партии ANO Андреем Бабишем.
Главные тезисы
- Неожиданный визит венгерского министра иностранных дел в Чехию спровоцировал громкий конфликт.
- С заявлением на этот счет уже выступил глава правительства Чехии Петр Фиала.
Сийярто спровоцировал скандал в Чехии
Что важно понимать, во время визита венгерский дипломат критиковал власти страны, утверждая, что нынешнее чешское правительство якобы не считает хорошие отношения между Будапештом и Прагой важными.
На эти упреки сразу отреагировал глава правительства Чехии Петр Фиала, который постпвил пророссийского политика на место.
По словам последнего, он действительно гордится, что у Чехии есть правительство, которое прежде всего заботится об интересах собственной страны, а не об интересах соседей.
На этом фоне шеф чешской дипломатии Ян Липовский предположил, что команда Виктора Орбана действительно не заинтересована в хороших отношениях, когда его министр иностранных дел тайно приезжает в Чехию и даже не информирует чешское правительство о своей поездке.
А вице-премьер-министр Властимил Валек назвал Сийярто "троянским конем" России.
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