Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху — что происходит
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Политика
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Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху — что происходит

Сийярто
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Международный уголовный суд "полностью потерял авторитет" после того, как МКС недавно обвинили Венгрию в нарушении обязательств из-за отказа арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Главные тезисы

  • Министр Петер Сийярто критикует МКС за политизацию и потерю авторитета после обвинений в нарушении обязательств со стороны суда.
  • Политические цели и идеологии, по мнению Сийярто, не должны влиять на решения международных судебных органов.
  • Международный уголовный суд подвергся критике за мелкую политическую месть и утрату независимости от политических интересов.

Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху

25 июля коллегия судей МКС сообщила о нарушении Венгрией требований суда об аресте Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.

Этим шагом Международный уголовный суд четко дал понять, что он полностью утратил свой авторитет и что его решения в основном мотивированы мелкой политической местью.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Он заявил, что "политические цели и идеологии не имеют места в международных судебных органах".

МКС еще раз подтвердил все наши опасения по поводу беспристрастности и политической независимости суда. Этот мелочный и слабый шаг подтверждает только одно: наше решение о выходе было верным.

Сийярто также обвинил МКС в том, что суд "окончательно отошел от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию".

Однако, по нашему мнению, международные организации не могут представлять политических интересов; напротив, эти учреждения должны обеспечивать надлежащую международную платформу для переговоров между сторонами, участвующими в споре.

Венгрия объявила о намерениях выйти из МКС в начале апреля во время визита Нетаньяху. Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это руководящий орган МКС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "озабоченность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МКС.

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