Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Международный уголовный суд "полностью потерял авторитет" после того, как МКС недавно обвинили Венгрию в нарушении обязательств из-за отказа арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Главные тезисы
- Министр Петер Сийярто критикует МКС за политизацию и потерю авторитета после обвинений в нарушении обязательств со стороны суда.
- Политические цели и идеологии, по мнению Сийярто, не должны влиять на решения международных судебных органов.
- Международный уголовный суд подвергся критике за мелкую политическую месть и утрату независимости от политических интересов.
Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху
25 июля коллегия судей МКС сообщила о нарушении Венгрией требований суда об аресте Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.
Он заявил, что "политические цели и идеологии не имеют места в международных судебных органах".
Сийярто также обвинил МКС в том, что суд "окончательно отошел от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию".
Однако, по нашему мнению, международные организации не могут представлять политических интересов; напротив, эти учреждения должны обеспечивать надлежащую международную платформу для переговоров между сторонами, участвующими в споре.
Венгрия объявила о намерениях выйти из МКС в начале апреля во время визита Нетаньяху. Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.
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