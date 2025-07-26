Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху — что происходит

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Международный уголовный суд "полностью потерял авторитет" после того, как МКС недавно обвинили Венгрию в нарушении обязательств из-за отказа арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху

25 июля коллегия судей МКС сообщила о нарушении Венгрией требований суда об аресте Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле.

Этим шагом Международный уголовный суд четко дал понять, что он полностью утратил свой авторитет и что его решения в основном мотивированы мелкой политической местью. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Он заявил, что "политические цели и идеологии не имеют места в международных судебных органах".

МКС еще раз подтвердил все наши опасения по поводу беспристрастности и политической независимости суда. Этот мелочный и слабый шаг подтверждает только одно: наше решение о выходе было верным. Поделиться

Сийярто также обвинил МКС в том, что суд "окончательно отошел от своей первоначальной цели и превратился в политическую организацию".

Однако, по нашему мнению, международные организации не могут представлять политических интересов; напротив, эти учреждения должны обеспечивать надлежащую международную платформу для переговоров между сторонами, участвующими в споре.

Венгрия объявила о намерениях выйти из МКС в начале апреля во время визита Нетаньяху. Орбан ранее объяснял решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.