"Оставили Венгрию без нефти". Сийярто набросился на Украину с обвинениями
Категория
Мир
Дата публикации

"Оставили Венгрию без нефти". Сийярто набросился на Украину с обвинениями

Сийярто
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что повлекло за собой "прекращение поставок нефти" в его страну.

Главные тезисы

  • Петер Сийярто обвиняет Украину в атаках на нефтепроводы и прекращении поставок нефти в Венгрию.
  • Украина обвиняется в ударах по инфраструктуре нефтепроводов, затрагивающих энергетическую безопасность Венгрии.

Сийярто набросился на Украину с обвинениями из-за российской нефти

18 августа Сийярто заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" — историческом канале поставки Urals (сорт сырой российской нефти, составляющий более 50% импорта Венгрии).

На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Это последнее нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Сийярто процитировал заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который объявил, что российские эксперты работают над "скорейшим восстановлением трансформаторной станции", необходимой для функционирования трубопровода, а также посетовал, что пока неизвестно, когда будут возобновлены поставки.

Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и все более частые нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это.

Венгерский дипломат заявил, что российско-украинская война — "не война" Венгрии, и подчеркнул, что его страна "хочет оставаться в стороне", пока у власти правительство премьер-министра Виктора Орбана.

Напоследок напоминаем украинским политикам: электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто снова грозится заблокировать санкции ЕС против России
Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто набросился на МКС через Нетаньяху — что происходит
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто обвинил Украину в угрозе энергетической безопасности Венгрии
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?