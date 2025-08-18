"Оставили Венгрию без нефти". Сийярто набросился на Украину с обвинениями

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что повлекло за собой "прекращение поставок нефти" в его страну.
Главные тезисы
Сийярто набросился на Украину с обвинениями из-за российской нефти
18 августа Сийярто заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".
Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" — историческом канале поставки Urals (сорт сырой российской нефти, составляющий более 50% импорта Венгрии).
На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.
Сийярто процитировал заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который объявил, что российские эксперты работают над "скорейшим восстановлением трансформаторной станции", необходимой для функционирования трубопровода, а также посетовал, что пока неизвестно, когда будут возобновлены поставки.
Венгерский дипломат заявил, что российско-украинская война — "не война" Венгрии, и подчеркнул, что его страна "хочет оставаться в стороне", пока у власти правительство премьер-министра Виктора Орбана.
Напоследок напоминаем украинским политикам: электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины.
