Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод, что повлекло за собой "прекращение поставок нефти" в его страну.

Сийярто набросился на Украину с обвинениями из-за российской нефти

18 августа Сийярто заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Венгерский дипломат не указал название нефтепровода, однако речь может идти о "Дружбе" — историческом канале поставки Urals (сорт сырой российской нефти, составляющий более 50% импорта Венгрии).

На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Это последнее нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо! Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Сийярто процитировал заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, который объявил, что российские эксперты работают над "скорейшим восстановлением трансформаторной станции", необходимой для функционирования трубопровода, а также посетовал, что пока неизвестно, когда будут возобновлены поставки.

Брюссель и Киев уже три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине, и все более частые нападения Украины на нашу энергетическую безопасность также направлены на это.

Венгерский дипломат заявил, что российско-украинская война — "не война" Венгрии, и подчеркнул, что его страна "хочет оставаться в стороне", пока у власти правительство премьер-министра Виктора Орбана.