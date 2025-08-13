Сийярто обвинил Украину в угрозе энергетической безопасности Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.
Главные тезисы
- Петер Сийярто обвинил Украину в ударах по нефтепроводу, представляющим угрозу для энергетической безопасности Венгрии
- Украина может лишиться поставок электроэнергии от Венгрии из-за инцидентов с нефтепроводом.
- Предложенный запрет на импорт российского газа в ЕС под угрозой из-за возможного вето Венгрии.
Сийярто обвинил ВСУ в ударах по нефтепроводу "Дружба"
13 августа Сийярто заявил, что "ночью Украина нанесла беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России".
Глава МИД Венгрии призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения Венгрии".
Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает в себя обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.
В июле Сийярто заявил о прогрессе в реализации нового анонсированного весной проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией и вновь покритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.
