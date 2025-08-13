Сийярто обвинил Украину в угрозе энергетической безопасности Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации

Сийярто обвинил Украину в угрозе энергетической безопасности Венгрии

Сийярто
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Главные тезисы

  • Петер Сийярто обвинил Украину в ударах по нефтепроводу, представляющим угрозу для энергетической безопасности Венгрии
  • Украина может лишиться поставок электроэнергии от Венгрии из-за инцидентов с нефтепроводом.
  • Предложенный запрет на импорт российского газа в ЕС под угрозой из-за возможного вето Венгрии.

Сийярто обвинил ВСУ в ударах по нефтепроводу "Дружба"

13 августа Сийярто заявил, что "ночью Украина нанесла беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области России".

Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины, и без нас энергетическая безопасность Украины станет достаточно нестабильной. В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутителен.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Глава МИД Венгрии призвал Украину "не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения Венгрии".

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает в себя обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

В июле Сийярто заявил о прогрессе в реализации нового анонсированного весной проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией и вновь покритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто заблокировал санкции ЕС в отношении патриарха РПЦ Кирилла и дипломата Небензи
Кирилл и Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто гневно отреагировал на заявление Туска о блокировании Венгрией антироссийских санкций
Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто снова грозится заблокировать санкции ЕС против России
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?