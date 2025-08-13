Сійярто звинуватив Україну в загрозі енергетичній безпеці Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.
Головні тези:
- Угорщина звинувачує Україну в ударах по важливому нафтопроводу, що загрожує енергетичній безпеці регіону.
- Енергетична безпека України стає нестабільною без постачань від Угорщини, як найбільшого постачальника електроенергії.
- Запропонована Єврокомісією заборона на імпорт російського газу до ЄС під великим питанням через можливий вето Угорщини.
Сійярто звинуватив ЗСУ в ударах по нафтопроводу “Дружба”
13 серпня Сійярто заявив, що "вночі Україна здійснила безпілотний удар по важливій розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії".
Глава МЗС Угорщини закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атакувати маршрути енергопостачання до Угорщини".
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою.
У липні Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.
