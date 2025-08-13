Сійярто звинуватив Україну в загрозі енергетичній безпеці Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Сійярто звинуватив ЗСУ в ударах по нафтопроводу “Дружба”

13 серпня Сійярто заявив, що "вночі Україна здійснила безпілотний удар по важливій розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії".

Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України, і без нас енергетична безпека України стане досить нестабільною. У цьому контексті останній удар України по нафтопроводу "Дружба", який постачає Угорщині сиру нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Глава МЗС Угорщини закликав Україну "не ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та припинити атакувати маршрути енергопостачання до Угорщини".

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою.