Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину

России понадобится не менее пяти дней, чтобы отремонтировать повреждения на нефтепроводе Дружба после украинского удара вечером 21 августа.
Сийярто жалуется из-за атаки дронов по нефтепроводу "Дружба"
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.
Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.
Сийярто добавил, что надеется на "меры", которые должна принять Европейская комиссия и украинская сторона, чтобы поставка нефти в Венгрию снова стала возможной.
Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.
21 августа Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена.
