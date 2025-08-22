Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину

России понадобится не менее пяти дней, чтобы отремонтировать повреждения на нефтепроводе Дружба после украинского удара вечером 21 августа.

Сийярто жалуется из-за атаки дронов по нефтепроводу "Дружба"

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

В частности, Сийярто говорит, что он и венгерский премьер Виктор Орбан, мол, "целый день" были на связи из-за удара по нефтепроводу "Дружба". Поделиться

Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Сейчас они гораздо серьезнее, чем раньше, поскольку украинцы во время атаки, кроме беспилотников, использовали ракеты. Российский коллега заверил нас, что они пытаются как можно скорее восстановить транспортный маршрут, но эти работы будут продолжаться не менее пяти дней. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Сийярто добавил, что надеется на "меры", которые должна принять Европейская комиссия и украинская сторона, чтобы поставка нефти в Венгрию снова стала возможной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.

21 августа Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена.