Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину

Сийярто
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

России понадобится не менее пяти дней, чтобы отремонтировать повреждения на нефтепроводе Дружба после украинского удара вечером 21 августа.

Главные тезисы

  • России потребуется не менее пяти дней на восстановление нефтепровода «Дружба» после украинского удара.
  • Петер Сийярто обвиняет Украину в прекращении поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию.

Сийярто жалуется из-за атаки дронов по нефтепроводу "Дружба"

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

В частности, Сийярто говорит, что он и венгерский премьер Виктор Орбан, мол, "целый день" были на связи из-за удара по нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, Сийярто признался, что снова обсуждал ситуацию с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Сейчас они гораздо серьезнее, чем раньше, поскольку украинцы во время атаки, кроме беспилотников, использовали ракеты. Российский коллега заверил нас, что они пытаются как можно скорее восстановить транспортный маршрут, но эти работы будут продолжаться не менее пяти дней.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Сийярто добавил, что надеется на "меры", которые должна принять Европейская комиссия и украинская сторона, чтобы поставка нефти в Венгрию снова стала возможной.

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.

21 августа Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена.

После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потроил Сийярто, отметив, что Венгрия имеет от ЕС такой же уровень солидарности, который демонстрирует в других вопросах.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто снова грозится заблокировать санкции ЕС против России
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто обвинил Украину в угрозе энергетической безопасности Венгрии
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Оставили Венгрию без нефти". Сийярто набросился на Украину с обвинениями
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?