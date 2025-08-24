Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на то, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

Сийярто набросился на Зеленского: что случилось

Министр заявил, что Зеленский якобы "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".

Он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".

Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не законное объяснение нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

24 августа президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз. Поделиться

22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже третий раз за короткое время подвергся атаке".