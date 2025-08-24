Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"
Категория
Мир
Дата публикации

Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"

Сийярто
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на то, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозах стабильности из-за намека на нефтепроводе Дружба.
  • Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы, которые по его мнению могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Сийярто набросился на Зеленского: что случилось

Министр заявил, что Зеленский якобы "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".

Он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".

Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не законное объяснение нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

24 августа президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже третий раз за короткое время подвергся атаке".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто обвинил Украину в угрозе энергетической безопасности Венгрии
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Оставили Венгрию без нефти". Сийярто набросился на Украину с обвинениями
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?