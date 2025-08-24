Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского "прекратить угрозы Венгрии" после его намека на то, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в угрозах стабильности из-за намека на нефтепроводе Дружба.
- Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы, которые по его мнению могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.
Сийярто набросился на Зеленского: что случилось
Министр заявил, что Зеленский якобы "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".
Он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".
24 августа президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии по вступлению Украины в ЕС.
22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже третий раз за короткое время подвергся атаке".
