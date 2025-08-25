Сибіга різко відповів на закиди Сійярто щодо нафтопроводу "Дружба"
Сибіга різко відповів на закиди Сійярто щодо нафтопроводу "Дружба"

Андрій Сибіга
Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині стати незалежною від Російської Федерації, а не висувати претензії президенту Зеленському щодо нафтопроводу “Дружба”.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ України порадив угорцям стати незалежними від Росії та уникати конфлікту щодо нафтопроводу "Дружба".
  • Українські дрони здійснили атаки на російський нафтопровід, що спричинило припинення перекачування нафти до Угорщини та Словаччини.
  • Позиція України та Угорщини стосовно нафтопроводу буде пов'язана з поглядами Будапешта і становить питання енергетичної безпеки.

Сибіга порадив Угорщині стати незалежною від Росії

Останнім часом українські дрони кілька разів атакували російський трубопровід "Дружба". Він перекачує нафту з РФ до Європи, зокрема в Угорщину та Словаччину. Однак після атак перекачування припинилося.

Під час пресконференції 24 серпня президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання заявив, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами. Однак тепер існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини — буде пов'язане з позицією Будапешта.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський нібито використав День Незалежності України, щоб пригрозити Угорщині. Він також поскаржився на українські атаки, приписавши сюди "порушення суверенітету" Угорщини.

Україна останніми днями здійснила серйозні атаки проти безпеки наших енергопостачань, але атаки проти енергетичної безпеки можна інтерпретувати як атаки проти суверенітету.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

У відповідь на заяву Сійярто Сибіга скористався "угорським стилем".

Не потрібно вказувати президенту України, що йому робити чи говорити, і коли. Він є президентом України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини залежить від вас самих. Диверсифікуйте джерела енергії та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

На це Сійярто знову заявив, що це не війна Угорщини.

Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку! Це не наша війна.

Нагадаємо, що 13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". Зокрема, в результаті атаки на об'єкті виникла пожежа, через що росіяни повністю припинили перекачування нафти по цьому трубопроводу.

Вже 21 серпня українські дрони здійснили третю атаку, удари були по станції "Унеча", яка теж є частиною нафтопроводу "Дружба". Після цього прокачування нафти до Угорщини та Словаччини зупинилося.

