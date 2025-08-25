Сибіга різко відповів на закиди Сійярто щодо нафтопроводу "Дружба"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині стати незалежною від Російської Федерації, а не висувати претензії президенту Зеленському щодо нафтопроводу “Дружба”.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ України порадив угорцям стати незалежними від Росії та уникати конфлікту щодо нафтопроводу "Дружба".
- Українські дрони здійснили атаки на російський нафтопровід, що спричинило припинення перекачування нафти до Угорщини та Словаччини.
- Позиція України та Угорщини стосовно нафтопроводу буде пов'язана з поглядами Будапешта і становить питання енергетичної безпеки.
Сибіга порадив Угорщині стати незалежною від Росії
Останнім часом українські дрони кілька разів атакували російський трубопровід "Дружба". Він перекачує нафту з РФ до Європи, зокрема в Угорщину та Словаччину. Однак після атак перекачування припинилося.
Під час пресконференції 24 серпня президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання заявив, що Україна завжди підтримувала "дружбу" між країнами. Однак тепер існування нафтопроводу "Дружба", як і політична "дружба" України та Угорщини — буде пов'язане з позицією Будапешта.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський нібито використав День Незалежності України, щоб пригрозити Угорщині. Він також поскаржився на українські атаки, приписавши сюди "порушення суверенітету" Угорщини.
У відповідь на заяву Сійярто Сибіга скористався "угорським стилем".
I will reply in a Hungarian manner.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
На це Сійярто знову заявив, що це не війна Угорщини.
Припиніть атакувати нашу енергетичну безпеку! Це не наша війна.
Нагадаємо, що 13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". Зокрема, в результаті атаки на об'єкті виникла пожежа, через що росіяни повністю припинили перекачування нафти по цьому трубопроводу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-