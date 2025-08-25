Сибига резко ответил на упреки Сийярто по поводу нефтепровода "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии стать независимой от Российской Федерации, а не выдвигать претензии президенту Зеленскому по нефтепроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Украины призывает Венгрию стать независимой от России и избегать конфликта по нефтепроводу «Дружба».
- Венгерский министр осуждает украинские атаки на нефтепровод и обвиняет в нарушении суверенитета.
- Украинские действия вызвали прекращение перекачки нефти в Венгрию и Словакию, поднимая вопросы об энергетической безопасности региона.
Сибига посоветовал Венгрии стать независимой от России
В последнее время украинские дроны несколько раз атаковали российский трубопровод "Дружба". Он перекачивает нефть из РФ в Европу, в частности, в Венгрию и Словакию. Однако после атак перекачка прекратилась.
Во время пресс-конференции 24 августа президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами. Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии, будет связано с позицией Будапешта.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский якобы использовал День Независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии. Он также посетовал на украинские атаки, приписав сюда "нарушение суверенитета" Венгрии.
В ответ на заявление Сийярто Сибига воспользовался "венгерским стилем".
I will reply in a Hungarian manner.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025
You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.
Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo
На это Сийярто снова заявил, что это не война Венгрии.
Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность! Это не наша война.
Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В частности, в результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу.
