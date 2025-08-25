Сибига резко ответил на упреки Сийярто по поводу нефтепровода "Дружба"
Категория
Политика
Дата публикации

Сибига резко ответил на упреки Сийярто по поводу нефтепровода "Дружба"

Андрей Сибига
Сибига
Read in English
Читати українською

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии стать независимой от Российской Федерации, а не выдвигать претензии президенту Зеленскому по нефтепроводу "Дружба".

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Украины призывает Венгрию стать независимой от России и избегать конфликта по нефтепроводу «Дружба».
  • Венгерский министр осуждает украинские атаки на нефтепровод и обвиняет в нарушении суверенитета.
  • Украинские действия вызвали прекращение перекачки нефти в Венгрию и Словакию, поднимая вопросы об энергетической безопасности региона.

Сибига посоветовал Венгрии стать независимой от России

В последнее время украинские дроны несколько раз атаковали российский трубопровод "Дружба". Он перекачивает нефть из РФ в Европу, в частности, в Венгрию и Словакию. Однако после атак перекачка прекратилась.

Во время пресс-конференции 24 августа президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, заявил, что Украина всегда поддерживала "дружбу" между странами. Однако теперь существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии, будет связано с позицией Будапешта.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский якобы использовал День Независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии. Он также посетовал на украинские атаки, приписав сюда "нарушение суверенитета" Венгрии.

Украина в последние дни совершила серьезные атаки против безопасности наших энергоснабжений, но атаки против энергетической безопасности можно интерпретировать как атаки против суверенитета.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

В ответ на заявление Сийярто Сибига воспользовался "венгерским стилем".

Не нужно указывать президенту Украины, что ему делать или говорить, и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии зависит от вас самих. Диверсифицируйте источники энергии и станьте независимыми от России, как и остальная Европа.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

На это Сийярто снова заявил, что это не война Венгрии.

Прекратите атаковать нашу энергетическую безопасность! Это не наша война.

Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В частности, в результате атаки на объекте возник пожар, из-за чего россияне полностью прекратили перекачку нефти по этому трубопроводу.

Уже 21 августа украинские дроны совершили третью атаку, удары были по станции "Унеча", которая тоже является частью нефтепровода "Дружба". После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Оставили Венгрию без нефти". Сийярто набросился на Украину с обвинениями
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"
Сийярто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?