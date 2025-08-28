Венгрия пугливо запретила въезд командующему СБС Бровди — Сибига отреагировал
Категория
Политика
Дата публикации

Венгрия пугливо запретила въезд командующему СБС Бровди — Сибига отреагировал

МИД Украины
Сибига
Read in English
Читати українською

Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди, руководившему ударом по нефтепроводу "Дружба". Киев будет действовать зеркально.

Главные тезисы

  • Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди после инцидента с нефтепроводом “Дружба”.
  • МИД Украины обещает ответить зеркально на недружественные действия Венгрии.

Украина ответит зеркально на недружественные действия Венгрии

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия оказалась на ложной стороне истории. Мы ответим зеркально.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Такой ответ дал Сибига на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Так, Сийярто 28 августа заявил, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для Венгрии.

Министр отметил, что страна расценивает удары Украины по нефтепроводу как "атаку на суверенитет", и пригрозил, что "ни одна атака не останется без последствий". Будапешт принял решение запретить въезд на свою территорию командиру украинской воинской части, нанесшей удары по нефтепроводу.

Позже в правительстве Венгрии подтвердили, что речь идет о Роберте "Мадяре" Бровди.

В последние дни нефтепровод "Дружба" неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. Атака 21 августа вывела из строя нефтепровод на несколько дней благодаря попаданию по станции "Унеча". Впрочем, 28 августа венгерская нефтяная компания MOL сообщила, что поставки российской сырой нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились после перебоя.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто жалуется из-за остановки нефтепровода "Дружба" и обвиняет Украину
Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии из-за намек о нефтепроводе "Дружба"
Сийярто
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сибига резко ответил на упреки Сийярто по поводу нефтепровода "Дружба"
Андрей Сибига
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?