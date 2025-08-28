Венгрия пугливо запретила въезд командующему СБС Бровди — Сибига отреагировал

Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди, руководившему ударом по нефтепроводу "Дружба". Киев будет действовать зеркально.

Украина ответит зеркально на недружественные действия Венгрии

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, это моральный упадок. Венгрия оказалась на ложной стороне истории. Мы ответим зеркально. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Такой ответ дал Сибига на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Так, Сийярто 28 августа заявил, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для Венгрии.

Министр отметил, что страна расценивает удары Украины по нефтепроводу как "атаку на суверенитет", и пригрозил, что "ни одна атака не останется без последствий". Будапешт принял решение запретить въезд на свою территорию командиру украинской воинской части, нанесшей удары по нефтепроводу. Поделиться

Позже в правительстве Венгрии подтвердили, что речь идет о Роберте "Мадяре" Бровди.