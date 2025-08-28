Венгрия пугливо запретила въезд командующему СБС Бровди — Сибига отреагировал

Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди, руководившему ударом по нефтепроводу "Дружба". Киев будет действовать зеркально.
Главные тезисы
- Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди после инцидента с нефтепроводом “Дружба”.
- МИД Украины обещает ответить зеркально на недружественные действия Венгрии.
Украина ответит зеркально на недружественные действия Венгрии
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Такой ответ дал Сибига на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Так, Сийярто 28 августа заявил, что нефтепровод "Дружба" имеет ключевое значение для Венгрии.
Позже в правительстве Венгрии подтвердили, что речь идет о Роберте "Мадяре" Бровди.
В последние дни нефтепровод "Дружба" неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. Атака 21 августа вывела из строя нефтепровод на несколько дней благодаря попаданию по станции "Унеча". Впрочем, 28 августа венгерская нефтяная компания MOL сообщила, что поставки российской сырой нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились после перебоя.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-