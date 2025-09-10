Трамп готов ввести 100% тарифы против Китая и Индии при одном условии
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп готов ввести 100% тарифы против Китая и Индии при одном условии

Трамп
Читати українською
Источник:  Financial Times

Как узнали журналисты, американский лидер Дональд Трамп введет пошлины до 100% на импорт из Китая и Индии, если на идентичное решение решится Европейский союз.

Главные тезисы

  • Как считает Трамп, это важный шаг для повышения экономического давления на Россию.
  • Американский лидер планирует действовать немедленно, но только в случае присоединения ЕС к процессу введения санкций.

США хотят действовать совместно с ЕС

Согласно данным анонимных источников, глава Белого дома выдвинул это требование во время встречи чиновников США и ЕС в Вашингтоне.

По его убеждению, это мощный шаг для усиления экономического давления на Россию, которая не прекращает войну против Украины.

Еще один инсайдер добавил, что команда Трампа готова действовать немедленно, однако только в том случае, если официальный Брюссель присоединится к этому решению.

Мы уже готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только если наши европейские партнеры сделают шаг вместе с нами, — заявил один из чиновников.

Что важно понимать, сейчас Штаты настроены "зеркально" ответить на любые тарифы ЕС против Китая и Индии.

По словам американских чиновников, позиция Трампа заключается в том, чтобы резко поднять тарифы и удерживать их, пока Китай не прекратит покупать российскую нефть.

