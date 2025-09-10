Трамп готов ввести 100% тарифы против Китая и Индии при одном условии

Как узнали журналисты, американский лидер Дональд Трамп введет пошлины до 100% на импорт из Китая и Индии, если на идентичное решение решится Европейский союз.
Главные тезисы
- Как считает Трамп, это важный шаг для повышения экономического давления на Россию.
- Американский лидер планирует действовать немедленно, но только в случае присоединения ЕС к процессу введения санкций.
США хотят действовать совместно с ЕС
Согласно данным анонимных источников, глава Белого дома выдвинул это требование во время встречи чиновников США и ЕС в Вашингтоне.
По его убеждению, это мощный шаг для усиления экономического давления на Россию, которая не прекращает войну против Украины.
Еще один инсайдер добавил, что команда Трампа готова действовать немедленно, однако только в том случае, если официальный Брюссель присоединится к этому решению.
Что важно понимать, сейчас Штаты настроены "зеркально" ответить на любые тарифы ЕС против Китая и Индии.
