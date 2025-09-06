Трамп выбрал неожиданную локацию для саммита G20

Американский лидер Дональд Трамп принял решение, что его страна в 2026 году будет принимать саммит "Большой двадцатки" (G20) на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.

Саммита G20 пройдет на поле для гольфа

5 сентября глава Белого дома официально подтвердил, что США "будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет".

После этого он уточнил, что саммит "Группы двадцати" в следующем году состоится на территории его комплекса в Майами.

Это лучшее место, — заявил Дональд Трамп американским журналистам.

По словам президента США, он лично не получит от этого никакой выгоды.

На этом фоне американский лидер намекнул, что, вероятно, пропустит саммит этого года, который состоится в Южной Африке.

Как уже упоминалось, в ноябре 2025 Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США.

Несмотря на это, американские чиновники избегают участия в мероприятиях.