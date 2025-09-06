Трамп выбрал неожиданную локацию для саммита G20

Американский лидер Дональд Трамп принял решение, что его страна в 2026 году будет принимать саммит "Большой двадцатки" (G20) на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.
Главные тезисы
- Президент США заверил, что не будет иметь личной выгоды от проведения саммита G20 в Майами.
- Он также публично пожаловался на Южную Африку.
Саммита G20 пройдет на поле для гольфа
5 сентября глава Белого дома официально подтвердил, что США "будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет".
После этого он уточнил, что саммит "Группы двадцати" в следующем году состоится на территории его комплекса в Майами.
По словам президента США, он лично не получит от этого никакой выгоды.
На этом фоне американский лидер намекнул, что, вероятно, пропустит саммит этого года, который состоится в Южной Африке.
Как уже упоминалось, в ноябре 2025 Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США.
Несмотря на это, американские чиновники избегают участия в мероприятиях.
