Трамп выбрал неожиданную локацию для саммита G20

Источник:  Politico

Американский лидер Дональд Трамп принял решение, что его страна в 2026 году будет принимать саммит "Большой двадцатки" (G20) на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.

Главные тезисы

  • Президент США заверил, что не будет иметь личной выгоды от проведения саммита G20 в Майами.
  • Он также публично пожаловался на Южную Африку.

5 сентября глава Белого дома официально подтвердил, что США "будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет".

После этого он уточнил, что саммит "Группы двадцати" в следующем году состоится на территории его комплекса в Майами.

Это лучшее место, — заявил Дональд Трамп американским журналистам.

По словам президента США, он лично не получит от этого никакой выгоды.

На этом фоне американский лидер намекнул, что, вероятно, пропустит саммит этого года, который состоится в Южной Африке.

Как уже упоминалось, в ноябре 2025 Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США.

Несмотря на это, американские чиновники избегают участия в мероприятиях.

Министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. Государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.

