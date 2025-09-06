Пентагон злится и возмущается из-за нового решения Трампа

Согласно данным инсайдеров Politico, работники Министерства обороны США, которое американский лидер Дональд Трамп накануне переименовал в Министерство войны, злятся из-за неудачного ребрендинга ведомства.
Главные тезисы
- Это решение может обойтись США в миллиарды долларов.
- Враги страны используют это для демонизации Штатов.
Трамп спровоцировал ярость работников Пентагона
Как утверждают анонимные источники, чиновники Минобороны США не скрывали свое разочарование, гнев и откровенную растерянность после того, как ведомство получило новое название.
По словам работников, этот шаг может стоить миллиарды долларов из-за косметических изменений, которые не помогут в решении важнейших проблем военных.
Что важно понимать, в этот список входят бланки для шести военных подразделений и десятков других агентств в рельефные салфетки в столовых, вышитые куртки для должностных лиц, утвержденные Сенатом, и брелки и сувениры в магазине Пентагона.
По словам одного из инсайдеров, это решение было принято исключительно для внутренней политической аудитории.
