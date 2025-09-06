Пентагон злится и возмущается из-за нового решения Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагон злится и возмущается из-за нового решения Трампа

Трамп
Источник:  Politico

Согласно данным инсайдеров Politico, работники Министерства обороны США, которое американский лидер Дональд Трамп накануне переименовал в Министерство войны, злятся из-за неудачного ребрендинга ведомства.

Главные тезисы

  • Это решение может обойтись США в миллиарды долларов.
  • Враги страны используют это для демонизации Штатов.

Трамп спровоцировал ярость работников Пентагона

Как утверждают анонимные источники, чиновники Минобороны США не скрывали свое разочарование, гнев и откровенную растерянность после того, как ведомство получило новое название.

По словам работников, этот шаг может стоить миллиарды долларов из-за косметических изменений, которые не помогут в решении важнейших проблем военных.

Детали указа, подписанного Трампом в пятницу, все еще остаются нечеткими, но должностным лицам, возможно, придется изменить печати Министерства обороны более чем на 700 000 объектах в 40 странах и всех 50 штатах.

Что важно понимать, в этот список входят бланки для шести военных подразделений и десятков других агентств в рельефные салфетки в столовых, вышитые куртки для должностных лиц, утвержденные Сенатом, и брелки и сувениры в магазине Пентагона.

По словам одного из инсайдеров, это решение было принято исключительно для внутренней политической аудитории.

Это не только обойдется в миллионы долларов, но и не будет оказывать абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить Соединенные Штаты как воинственные и угрозу международной стабильности, — посетовал анонимный источник.

