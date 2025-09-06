Трамп спровоцировал ярость работников Пентагона

Как утверждают анонимные источники, чиновники Минобороны США не скрывали свое разочарование, гнев и откровенную растерянность после того, как ведомство получило новое название.

По словам работников, этот шаг может стоить миллиарды долларов из-за косметических изменений, которые не помогут в решении важнейших проблем военных.

Детали указа, подписанного Трампом в пятницу, все еще остаются нечеткими, но должностным лицам, возможно, придется изменить печати Министерства обороны более чем на 700 000 объектах в 40 странах и всех 50 штатах. Поделиться

Что важно понимать, в этот список входят бланки для шести военных подразделений и десятков других агентств в рельефные салфетки в столовых, вышитые куртки для должностных лиц, утвержденные Сенатом, и брелки и сувениры в магазине Пентагона.

По словам одного из инсайдеров, это решение было принято исключительно для внутренней политической аудитории.