Пентагон лютує та обурюється через нове рішення Трампа
Пентагон лютує та обурюється через нове рішення Трампа

Трамп
Джерело:  Politico

Згідно з даними інсайдерів Politico, працівники Міністерства оборони США, яке американський лідер Дональд Трамп напередодні перейменував на Міністерство війни, зляться через невдалий ребрендинг відомства. 

Головні тези:

  • Це рішення може коштувати США мільярди доларів.
  • Вороги країни використають це для демонізації Штатів.

Трамп спровокував лють працівників Пентагону

Як стверджують анонімні джерела, чиновники Міноборони США не приховували своє розчарування, гнів і відверту розгубленість після того, як відомство отримало нову назву.

За словами працівників, цей крок може коштувати мільярди доларів за косметичні змін, які не допоможуть у вирішенні найнагальніших проблем військових.

Деталі указу, підписаного Трампом у п'ятницю, все ще залишаються нечіткими, але посадовцям, можливо, доведеться змінити печатки Міністерства оборони на понад 700 000 об'єктах у 40 країнах і всіх 50 штатах.

Що важливо розуміти, до цього списку входять бланки для шести військових підрозділів і десятків інших агентств до рельєфних серветок у їдальнях, вишиті куртки для посадовців, затверджених Сенатом, і брелки та сувеніри у магазині Пентагону.

За словами одного з інсайдерів, це рішення було ухвалене винятково для внутрішньої політичної аудиторії.

Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й не матиме абсолютно ніякого впливу на розрахунки Китаю чи Росії. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як войовничі та загрозу міжнародній стабільності, — поскаржилося анонімне джерело.

