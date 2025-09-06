Згідно з даними інсайдерів Politico, працівники Міністерства оборони США, яке американський лідер Дональд Трамп напередодні перейменував на Міністерство війни, зляться через невдалий ребрендинг відомства.

Трамп спровокував лють працівників Пентагону

Як стверджують анонімні джерела, чиновники Міноборони США не приховували своє розчарування, гнів і відверту розгубленість після того, як відомство отримало нову назву.

За словами працівників, цей крок може коштувати мільярди доларів за косметичні змін, які не допоможуть у вирішенні найнагальніших проблем військових.

Деталі указу, підписаного Трампом у п'ятницю, все ще залишаються нечіткими, але посадовцям, можливо, доведеться змінити печатки Міністерства оборони на понад 700 000 об'єктах у 40 країнах і всіх 50 штатах. Поширити

Що важливо розуміти, до цього списку входять бланки для шести військових підрозділів і десятків інших агентств до рельєфних серветок у їдальнях, вишиті куртки для посадовців, затверджених Сенатом, і брелки та сувеніри у магазині Пентагону.

За словами одного з інсайдерів, це рішення було ухвалене винятково для внутрішньої політичної аудиторії.