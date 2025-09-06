Пентагон лютує та обурюється через нове рішення Трампа

Згідно з даними інсайдерів Politico, працівники Міністерства оборони США, яке американський лідер Дональд Трамп напередодні перейменував на Міністерство війни, зляться через невдалий ребрендинг відомства.
Головні тези:
- Це рішення може коштувати США мільярди доларів.
- Вороги країни використають це для демонізації Штатів.
Трамп спровокував лють працівників Пентагону
Як стверджують анонімні джерела, чиновники Міноборони США не приховували своє розчарування, гнів і відверту розгубленість після того, як відомство отримало нову назву.
За словами працівників, цей крок може коштувати мільярди доларів за косметичні змін, які не допоможуть у вирішенні найнагальніших проблем військових.
Що важливо розуміти, до цього списку входять бланки для шести військових підрозділів і десятків інших агентств до рельєфних серветок у їдальнях, вишиті куртки для посадовців, затверджених Сенатом, і брелки та сувеніри у магазині Пентагону.
За словами одного з інсайдерів, це рішення було ухвалене винятково для внутрішньої політичної аудиторії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-