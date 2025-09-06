Гарантії безпеки для України. Трамп висунув Європі нову вимогу

Американський лідер Дональд Трамп зажадав, щоб саме країни Європи відігравали провідну роль у питанні надання гарантій безпеки для України. Попри це, він додав, що США також будуть залучені до цього процесу.
Головні тези:
- Дональд Трамп наголосив, що Україна може розраховувати на допомогу США.
- Який вигляд вона буде мати — стане відомо вже незабаром.
Трамп вимагає від Європи ще більшого внеску в гарантії безпеки
Як зазначив очільник Білого дому, його обіцянка щодо допомоги Україні залишається в силі.
Попри це, Трамп чітко дав зрозуміти, що саме європейські країні візьмуть на себе основний тягар реалізації цього плану.
Він також зажадав, щоб саме Європа виступила першою у наданні гарантій.
Як уже згадувалося раніше, 4 вересня президент Франції Емманюель Макрон публічно оголосив результати зустрічі "Коаліції рішучих".
Станом на сьогодні 35 союзників готові надати Україні гарантії безпеки, зокрема 26 з них висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
Що важливо розуміти, внесок США фіналізують найближчим часом.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-