Гарантії безпеки для України. Трамп висунув Європі нову вимогу

Американський лідер Дональд Трамп зажадав, щоб саме країни Європи відігравали провідну роль у питанні надання гарантій безпеки для України. Попри це, він додав, що США також будуть залучені до цього процесу.

Трамп вимагає від Європи ще більшого внеску в гарантії безпеки

Як зазначив очільник Білого дому, його обіцянка щодо допомоги Україні залишається в силі.

Попри це, Трамп чітко дав зрозуміти, що саме європейські країні візьмуть на себе основний тягар реалізації цього плану.

Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм. Дональд Трамп Президент США

Він також зажадав, щоб саме Європа виступила першою у наданні гарантій.

Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося, — наголосив американський лідер. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 4 вересня президент Франції Емманюель Макрон публічно оголосив результати зустрічі "Коаліції рішучих".

Станом на сьогодні 35 союзників готові надати Україні гарантії безпеки, зокрема 26 з них висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Що важливо розуміти, внесок США фіналізують найближчим часом.