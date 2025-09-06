Гарантії безпеки для України. Трамп висунув Європі нову вимогу
Гарантії безпеки для України. Трамп висунув Європі нову вимогу

The White House
Трамп
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп зажадав, щоб саме країни Європи відігравали провідну роль у питанні надання гарантій безпеки для України. Попри це, він додав, що США також будуть залучені до цього процесу.

Головні тези:

  • Дональд Трамп наголосив, що Україна може розраховувати на допомогу США.
  • Який вигляд вона буде мати — стане відомо вже незабаром.

Трамп вимагає від Європи ще більшого внеску в гарантії безпеки

Як зазначив очільник Білого дому, його обіцянка щодо допомоги Україні залишається в силі.

Попри це, Трамп чітко дав зрозуміти, що саме європейські країні візьмуть на себе основний тягар реалізації цього плану.

Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також зажадав, щоб саме Європа виступила першою у наданні гарантій.

Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося, — наголосив американський лідер.

Як уже згадувалося раніше, 4 вересня президент Франції Емманюель Макрон публічно оголосив результати зустрічі "Коаліції рішучих".

Станом на сьогодні 35 союзників готові надати Україні гарантії безпеки, зокрема 26 з них висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

Що важливо розуміти, внесок США фіналізують найближчим часом.

