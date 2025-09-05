Трамп вимагає від Європи остаточно відмовитися від російської нафти

Згідно з даними інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "Коаліції рішучих" 4 вересня заявив, що Європа повинна припинити купувати всю російську нафту та суттєво посилити економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.
Головні тези:
- Трамп добивається від Європи більшого внеску в ослаблення Росії.
- Поки Кремль отримує гроші за нафту — він буде продовжувати війну.
Трамп озвучив Європі чіткі вимоги
Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, нова жорстка заява очільника Білого дому пролунала під час дистанційних переговорів з учасниками зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі.
Дональд Трамп зажадав, щоб Європа "припинила купувати російську нафту, яка фінансує війну”.
Президент США також поскаржився, що країна-агресорка РФ отримала 1,1 млрд євро від продажів до ЄС лише за один рік.
Наразі анонімні джерела не змогли дізнатися, яким міг би бути внесок США у потенційні гарантії безпеки для України.
Як уже згадувалося раніше, кілька місяців тому Єврокомісія вперше представила дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.
Угорщина та Словаччина, які є проросійськими країнами, виступають проти цієї ініціативи.
