Трамп вимагає від Європи остаточно відмовитися від російської нафти
Трамп вимагає від Європи остаточно відмовитися від російської нафти

Трамп
Джерело:  CNN

Згідно з даними інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "Коаліції рішучих" 4 вересня заявив, що Європа повинна припинити купувати всю російську нафту та суттєво посилити економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.

Головні тези:

  • Трамп добивається від Європи більшого внеску в ослаблення Росії.
  • Поки Кремль отримує гроші за нафту — він буде продовжувати війну.

Трамп озвучив Європі чіткі вимоги

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, нова жорстка заява очільника Білого дому пролунала під час дистанційних переговорів з учасниками зустрічі "Коаліції рішучих" у Парижі.

Дональд Трамп зажадав, щоб Європа "припинила купувати російську нафту, яка фінансує війну”.

Президент США також поскаржився, що країна-агресорка РФ отримала 1,1 млрд євро від продажів до ЄС лише за один рік.

Також президент наголосив, що європейські лідери мають застосувати економічний тиск до Китаю — за фінансування війни РФ, — повідомив один з інсайдерів.

Наразі анонімні джерела не змогли дізнатися, яким міг би бути внесок США у потенційні гарантії безпеки для України.

Як уже згадувалося раніше, кілька місяців тому Єврокомісія вперше представила дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорщина та Словаччина, які є проросійськими країнами, виступають проти цієї ініціативи.

