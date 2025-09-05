Масштабні пожежі вирують на НПЗ у Рязані та Луганську — відео

Уночі 5 вересня з'явилася інформація про атаку безпілотників на НПЗ у російському місті Рязань — після цього спалахнула масштабна пожежа. Окрім того, відомо про удар дронами по НПЗ у Луганську та гучні вибухи в Єльце.

“Бавовна” в Росії та на окупованих територіях 5 вересня — перші подробиці

Місцеві мешканці у своїх соціальних мережах повідомили про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БпЛА.

Вони публікують перші фото і відео пожежі.

З заявою з цього приводу вранці 5 вересня вже виступив губернатор Рязанської області РФ Павло Малков.

За його словами, над Рязанською областю російська ППО нібито збила 8 дронів.

Малков також додав, що "уламки безпілотника впали на території промислового підприємства, наслідки усуваються".

Нафтобаза вибухнула і у тимчасово окупованому Луганську (останнє відео — ред.) Також повідомляли про вибухи в Єльце.