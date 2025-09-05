"Ми все владнаємо". Трамп розкрив тему нових перемовин з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським має намір незабаром організувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Головна тема — завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп досі запевняє, що у нього чудові стосунки з Путіним.
- Він також переконаний, що може зупинити війну, хоча й це виявилося непростим завданням.
Нові переговори Трампа та Путіна — що відомо
Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи планує він "після телефонного дзвінка до президента України Зеленського" незабаром поговорити з Путіним?
Дональд Трамп підтвердив, що дійсно має такий намір.
Американський лідер вкотре повторив, що люди гинуть у таких масштабах, яких не було з часів Другої світової війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-