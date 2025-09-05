"Ми все владнаємо". Трамп розкрив тему нових перемовин з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським має намір незабаром організувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Головна тема — завершення війни Росії проти України.

Нові переговори Трампа та Путіна — що відомо

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи планує він "після телефонного дзвінка до президента України Зеленського" незабаром поговорити з Путіним?

Дональд Трамп підтвердив, що дійсно має такий намір.

Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше... Я думав, що це буде катастрофа (у відносинах — ред.) між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. Дональд Трамп Президент США

Американський лідер вкотре повторив, що люди гинуть у таких масштабах, яких не було з часів Другої світової війни.