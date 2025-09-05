"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным
"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным

Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен в ближайшее время организовать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема – завершение войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп до сих пор уверяет, что у него отличные отношения с Путиным.
  • Он также уверен, что может остановить войну, хотя и это оказалось непростой задачей.

Новые переговоры Трампа и Путина — что известно

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, планирует ли он "после телефонного звонка президенту Украины Зеленскому" вскоре поговорить с Путиным?

Дональд Трамп подтвердил, что действительно есть такое намерение.

Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна быть одной из самых легких... Вы знаете это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное... Я думал, что это будет катастрофа (в отношениях — ред.) между Россией и Украиной, где на этой неделе погибли 7014 человек.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американский лидер еще раз повторил, что люди погибают в таких масштабах, каких не было со времен Второй мировой войны.

Эта задача (война РФ против Украины — ред.) оказалась более сложной, но мы ее решим. Мы все устроим, — пообещал Трамп.

