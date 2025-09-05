"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным

Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна быть одной из самых легких... Вы знаете это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное... Я думал, что это будет катастрофа (в отношениях — ред.) между Россией и Украиной, где на этой неделе погибли 7014 человек.