"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен в ближайшее время организовать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема – завершение войны России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп до сих пор уверяет, что у него отличные отношения с Путиным.
- Он также уверен, что может остановить войну, хотя и это оказалось непростой задачей.
Новые переговоры Трампа и Путина — что известно
Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, планирует ли он "после телефонного звонка президенту Украины Зеленскому" вскоре поговорить с Путиным?
Дональд Трамп подтвердил, что действительно есть такое намерение.
Американский лидер еще раз повторил, что люди погибают в таких масштабах, каких не было со времен Второй мировой войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-