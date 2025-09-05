Масштабные пожары бушуют на НПЗ в Рязани и Луганске — видео

Ночью 5 сентября появилась информация об атаке беспилотников на НПЗ в российском городе Рязань – после этого вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, известно об ударе дронами по НПЗ в Луганске и громких взрывах в Ельце.
Главные тезисы
- Все больше вражеских НПЗ попадает под удары Украины.
- Последствия новых атак дронов сейчас уточняются.
"Бавовна" в России и на оккупированных территориях 5 сентября — первые подробности
Местные жители в своих социальных сетях сообщили о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.
Они публикуют первые фото и видео пожара.
С заявлением на этот счет утром 5 сентября уже выступил губернатор Рязанской области РФ Павел Малков.
По его словам, над Рязанской областью российское ПВО якобы сбило 8 дронов.
Малков также добавил, что "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".
