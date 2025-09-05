Масштабные пожары бушуют на НПЗ в Рязани и Луганске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабные пожары бушуют на НПЗ в Рязани и Луганске — видео

"Бавовна" в России и на оккупированных территориях 5 сентября - первые подробности
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 5 сентября появилась информация об атаке беспилотников на НПЗ в российском городе Рязань – после этого вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, известно об ударе дронами по НПЗ в Луганске и громких взрывах в Ельце.

Главные тезисы

  • Все больше вражеских НПЗ попадает под удары Украины.
  • Последствия новых атак дронов сейчас уточняются.

"Бавовна" в России и на оккупированных территориях 5 сентября — первые подробности

Местные жители в своих социальных сетях сообщили о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА.

Они публикуют первые фото и видео пожара.

С заявлением на этот счет утром 5 сентября уже выступил губернатор Рязанской области РФ Павел Малков.

По его словам, над Рязанской областью российское ПВО якобы сбило 8 дронов.

Малков также добавил, что "обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия, последствия устраняются".

Нефтебаза взорвалась и во временно оккупированном Луганске (последнее видео — ред.) Также сообщали о взрывах в Ельце.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа обсуждает новый тайный план касательно Украины
Что известно о новом плане Европы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина получит тысячи ракет от США — данные инсайдеров
Украина получит тысячи американских ракет
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?