Трамп требует от Европы окончательно отказаться от российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп требует от Европы окончательно отказаться от российской нефти

Трамп озвучил Европе четкие требования
Читати українською
Источник:  CNN

Согласно данным инсайдеров, американский лидер Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "Коалиции решительных" 4 сентября заявил, что Европа должна прекратить покупать всю российскую нефть и существенно усилить экономическое давление на Китай, чтобы помочь миру в Украине.

Главные тезисы

  • Трамп добивается от Европы большего вклада в ослабление России.
  • Пока Кремль получает деньги за нефть – он будет продолжать войну.

Трамп озвучил Европе четкие требования

Как удалось узнать анонимным источникам, новое жесткое заявление главы Белого дома прозвучало во время дистанционных переговоров с участниками встречи "Коалиции решительных" в Париже.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа "прекратила покупать российскую нефть, которая финансирует войну".

Президент США также посетовал, что страна-агрессорка РФ получила 1,1 млрд евро от продаж в ЕС всего за один год.

Также президент подчеркнул, что европейские лидеры должны применить экономическое давление на Китай — за финансирование войны РФ, — сообщил один из инсайдеров.

Анонимные источники не смогли узнать, каким мог бы быть вклад США в потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Несколько месяцев назад Еврокомиссия впервые представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия, которые являются пророссийскими странами, выступают против этой инициативы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа обсуждает новый тайный план касательно Украины
Что известно о новом плане Европы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы все устроим". Трамп раскрыл тему новых переговоров с Путиным
Трамп
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабные пожары бушуют на НПЗ в Рязани и Луганске — видео
"Бавовна" в России и на оккупированных территориях 5 сентября - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?