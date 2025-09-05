Трамп требует от Европы окончательно отказаться от российской нефти

Согласно данным инсайдеров, американский лидер Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "Коалиции решительных" 4 сентября заявил, что Европа должна прекратить покупать всю российскую нефть и существенно усилить экономическое давление на Китай, чтобы помочь миру в Украине.

Трамп озвучил Европе четкие требования

Как удалось узнать анонимным источникам, новое жесткое заявление главы Белого дома прозвучало во время дистанционных переговоров с участниками встречи "Коалиции решительных" в Париже.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа "прекратила покупать российскую нефть, которая финансирует войну".

Президент США также посетовал, что страна-агрессорка РФ получила 1,1 млрд евро от продаж в ЕС всего за один год.

Также президент подчеркнул, что европейские лидеры должны применить экономическое давление на Китай — за финансирование войны РФ, — сообщил один из инсайдеров. Поделиться

Анонимные источники не смогли узнать, каким мог бы быть вклад США в потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Несколько месяцев назад Еврокомиссия впервые представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия, которые являются пророссийскими странами, выступают против этой инициативы.